Apple TV+, in arrivo un annuncio: potrebbe diventare gratis?

Apple si prepara a un inizio anno col botto, puntando i riflettori su Apple TV+. Un misterioso annuncio, previsto per il 4 gennaio 2025, è stato anticipato da una campagna social che invita gli utenti a “scoprire di persona” cosa ha in serbo il servizio di streaming. Non ci sono dettagli ufficiali, ma il tam-tam online ha già acceso la curiosità.

Accompagnata da scene tratte dalle serie più popolari del catalogo, la campagna lascia spazio a diverse ipotesi. Una delle teorie più intriganti è quella di un possibile weekend gratuito per accedere a tutti i contenuti di Apple TV+, un’idea che ricorda una promozione simile offerta nel 2020. In alternativa, l’annuncio potrebbe riguardare il palinsesto per il 2025, con novità su nuove stagioni e progetti esclusivi.

Un momento delicato per Apple TV+

Nonostante la qualità delle produzioni, il servizio di streaming continua a lottare per conquistare una fetta di mercato significativa. Serie come Ted Lasso, Severance e Silo hanno raccolto consensi di pubblico e critica, ma i numeri degli abbonamenti restano sotto le aspettative. Secondo le ultime statistiche raccolte, Apple TV+ negli Stati Uniti è il servizio streaming che registra meno utenti. Si tratta di un dato che non può rendere felice casa madre, in quanto sono stati spesi ben 20 miliardi di dollari per espandere il catalogo. Proprio per questo offrire un periodo di prova gratuito ai nuovi spettatori potrebbe aprire spiragli per una crescita più rapida e costante.

Intanto, gli appassionati di Severance possono godersi una breve anteprima di otto minuti della seconda stagione, già disponibile nella sezione “Contenuti Extra” dell’app Apple TV. La nuova stagione, attesissima, arriva dopo quasi tre anni dal finale della prima.

Per scoprire cosa Apple ha davvero in serbo, non resta che attendere il 4 gennaio. Qualunque sia la sorpresa, sembra chiaro che la compagnia voglia iniziare il 2025 con una mossa strategica per rilanciare Apple TV+.