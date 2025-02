Apple TV+: le serie da vedere a febbraio 2025

Per Apple TV+ quello di febbraio è un mese importante. Non solo infatti ci saranno cinque nuove uscite tra serie e docuserie, ma proseguiranno anche i nuovi episodi della serie evento Scissione (Severance), la cui seconda stagione entrerà nel vivo proprio questo mese, prima del gran finale previsto a marzo.

Per tutti coloro che si iscrivono per la prima volta al servizio, Apple TV+ offre una prova gratuita di 7 giorni. Durante il periodo gratuito, si ha accesso completo all’intero catalogo della piattaforma, senza limitazioni, sia per sé che per il resto della famiglia. Al termine si può poi scegliere se rinnovare a 9,99 euro al mese o disdire senza costi aggiuntivi. Ecco quali sono le serie del momento.

Scissione (seconda stagione)

Il 14 febbraio andrà in onda il quinto episodio della seconda stagione di Scissione, la serie televisiva disponibile in esclusiva su Apple TV+ e tra le più chiacchierate del momento. Dopo il clamoroso successo del primo capitolo, critica e pubblico sono concordi nel ritenere un capolavoro anche questa nuova stagione. Che cosa succederà ai dipendenti della Lumon Industries, l’azienda che separa i ricordi personali da quelli lavorativi tramite la cosiddetta procedura “scissione”? La prova gratuita di una settimana è un ottimo modo per recuperare tutta la prima stagione e seguire i primi episodi della seconda.

Silo (seconda stagione)

L’episodio finale della seconda stagione di Silo è andato in onda lo scorso 17 gennaio. Dopo Scissione, la serie tv di Graham Yost basata sulla serie di romanzi omonima scritti da Hugh Howey è la più discussa. Merito di una trama avvincente e dell’interpretazione messa in scena dall’attrice Rebecca Ferguson, nei panni della protagonista Juliette Nichols.

Slow Horses (quarta stagione)

La serie televisiva con Gary Oldman, Jack Lowden e Kristin Scott Thomas è diventata ormai un evergreen. Se è la prima volta che ci si iscrive ad Apple TV+ e non si sa cosa vedere, allora il dramma spionistico Slow Horses con al centro un team di agenti dei servizi segreti britannici è una certezza assoluta.