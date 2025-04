Apple TV+: tre prime assolute da non perdere ad aprile

In casa Apple TV+ il mese di aprile segnerà l’arrivo in catalogo di tre prime assolute: Your Friends and Neighbors, serie originale con protagonista Jon Hamm, Government Cheese, commedia surrealista che segue le vicende dell’eccentrica famiglia Chambers, e Carême, l’attesa serie in lingua francese con protagonista assoluto Benjamin Voisin.

Per vedere le principali novità del mese, più tutti gli altri titoli in catalogo, occorre iscriversi alla piattaforma streaming di Apple. I nuovi utenti possono beneficiare di una prova gratuita di una settimana, al termine il piano si rinnova a 9,99 euro al mese, a meno che non si scelga di disdire prima della conclusione della prova senza costi aggiuntivi.

Le prime assolute su Apple TV+ ad aprile 2025

La prima novità assoluta è Your Friends and Neighbors, serie originale degli Apple Studios prodotta e interpretata da Jon Hamm, disponibile dall’11 aprile su Apple TV+. Dopo il divorzio, per un gestore di fondi speculativi arriva anche il licenziamento in tronco da parte della società per cui lavorava. Così, ritrovatosi all’improvviso in difficoltà, inizia a rubare nelle case dei vicini, finendo ben presto nei guai, ma non per quello che si potrebbe credere inizialmente.

Cinque giorni più tardi, il 16 aprile, debutterà Government Cheese, una commedia surrealista ambientata nel 1969, nella San Fernando Valley. Al centro della scena c’è la storia della famiglia Chambers, alle prese con il ritorno di Hampton Chambers (David Oyelowo) dal carcere. Madre (Simone Missick) e figli (Jahi Di’Allo Winston ed Evan Ellison) si ritrovano a gestire una situazione del tutto nuova per loro.

A fine mese, invece, riflettori accesi sull’attesa Carême, serie in lingua francese che segue la storia avvincente del primo chef più famoso al mondo, appunto Antonin Carême, interpretato dall’attore Benjamin Voisin. Il protagonista, nato da una famiglia di umili origini, riuscirà a raggiungere una notorietà straordinaria in ambito culinario, ben presto però di lui si accorgeranno anche politici famosi e potenti, che lo useranno come spia per la Francia di Napoleone. La serie sarà disponibile dal 30 aprile.