Apple ha presentato tvOS 26, l’ultimo aggiornamento del sistema operativo dei suoi box Apple TV. Grazie a un’interfaccia rinnovata e nuove funzionalità integrate, al design Liquid Glass, e ad una robusta iniezione di intelligenza artificiale, Apple tvOS 26 non solo migliora l’estetica, ma promette un’interazione più intuitiva per gli utenti.

tvOS26: le novità

L’aggiornamento di tvOS 26 non si limita a un restyling visivo, che però c’è ed è novetole. L’app Apple TV ora include illustrazioni ispirate alle locandine cinematografiche, facilitando la scoperta di nuovi contenuti. Inoltre, i profili personali vengono memorizzati automaticamente al riavvio, offrendo consigli su misura e un accesso immediato a watchlist e playlist preferite. Questa funzione rende la navigazione e la personalizzazione dei contenuti più agevole che mai.

Tra le novità più entusiasmanti c’è l’evoluzione di Apple Music Sing, che trasforma l’iPhone in un microfono wireless per sessioni di karaoke su Apple TV. Gli utenti possono aggiungere brani alla coda, reagire con emoji e persino visualizzare traduzioni in tempo reale dei testi, rendendo l’esperienza più coinvolgente e sociale. Questa innovazione punta a unire musica e intrattenimento in un modo mai visto prima.

Non meno interessante è l’aggiornamento di FaceTime su Apple TV, che introduce i Poster di contatto per visualizzare nome e foto del chiamante, le trascrizioni live in sei nuove lingue e notifiche contestuali al profilo attivo. La possibilità di rispondere alle chiamate tramite HomePod o iPhone aggiunge ulteriore versatilità, migliorando l’integrazione tra i dispositivi Apple.

Gli utenti potranno anche godere di nuovi salvaschermo che mostrano paesaggi aerei di regioni indiane come Goa e Kerala, personalizzabili secondo temi specifici come “Paesaggio urbano” o “Subacqueo”. Questa aggiunta estetica arricchisce ulteriormente l’esperienza visiva, trasformando ogni momento di pausa in un viaggio virtuale.

Apple tvOS 26: quando arriva

La beta pubblica di Apple tvOS 26 sarà disponibile per gli sviluppatori il mese prossimo tramite il programma Apple Beta Software, per poi arrivare per tutti in autunno come aggiornamento software gratuito.