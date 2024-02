Il mondo tech oggi ha ufficialmente accolto l’Apple Vision Pro, il primo visore per la realtà mista dell’azienda di Cupertino. Per il giorno del debutto (solo negli Stati Uniti), il CEO Tim Cook ha fatto visita all’iconico Apple Store sulla 5th Avenue di New York City, dove il cubo di vetro è stato personalizzato per l’occasione. Ma non è tutto.

Volendo fornire maggiori dettagli sull’innovativo dispositivo e, ovviamente, per promuoverne il lancio, il CEO del colosso californiano ha rilasciato una lunga e certamente interessante intervista a Vanity Fair. Tim Cook ha ad esempio sottolineato come l’Apple Vision Pro sia rivoluzionario tanto per l’intrattenimento quanto per la produttività.

Puoi anche sdraiarti sul divano e posizionare gli schermi sul soffitto, se vuoi. Ho guardato la terza stagione di Ted Lasso sul soffitto ed è stato incredibile! Penso inoltre che la meditazione sia ad un livello diverso da qualsiasi altra cosa abbia mai sperimentato, e ho mediato per molto tempo. E poi lo uso anche per la produttività.

Per quanto riguarda invece una problematica emersa in tutte le recensioni pubblicate online in questi giorni, ovvero l’eccessivo peso, hanno detto la loro alcuni dirigenti che hanno partecipato in prima linea alla creazione del visore. «Non avremmo potuto fare nulla per renderlo più leggero o più piccolo», ha spiegato Richard Howarth. «Sembra che siamo arrivati dal futuro e abbiamo portato con noi questo prodotto. […] Ti stai letteralmente mettendo il futuro in faccia», ha invece dichiarato Greg Joswiak.

Tim Cook sul prezzo di Apple Vision Pro: “gli abbiamo dato il giusto valore”

Ancora Tim Cook ha definito “magico” il primo visore dell’azienda, un prodotto destinato a rivoluzionare il mondo tech ma anche le vite degli utenti. «Penso che verrà utilizzato in tanti modi diversi, perché è un computer spaziale. […] Le possibilità d’uso tantissime, e le app disponibili sono oltre un milione. […] Abbiamo oggi la tecnologia del domani, è così che la penso».

What a thrilling morning celebrating the launch of Apple Vision Pro at Apple Fifth Avenue! The era of spatial computing has arrived! pic.twitter.com/SORkEO87d6 — Tim Cook (@tim_cook) February 2, 2024

Il Vision Pro ha un prezzo di partenza di 3.499 dollari, ed è quindi uno dei visori più costosi in assoluto. Nonostante qualche critica, l’amministratore delegato statunitense non ha alcun dubbio sul fatto che il costo sia giusto. «Riteniamo di avergli dato il giusto valore. Alcune persone lo pagheranno a rate, altre invece lo acquisteranno e basta. Ma in futuro chissà cosa può accadere».

Infine, nel corso dell’intervista rilasciata a Good Morning America presso lo store della Grande Mela, Tim Cook ha voluto precisare che il dispositivo non “disconnetterà” gli utenti. «Non è un qualcosa in cui bisogna immergersi, è un dispositivo che aumenta la tua realtà. […] Tu e io possiamo stare qui a conversare con il Vision Pro e possiamo anche guardarci negli occhi. Ma possiamo anche vedere altro, quindi amplifica la nostra connessione». «È un progetto chiave per noi. Vogliamo che le persone possano vedersi negli occhi, non che vengano offuscate da un visore», ha concluso Cook.