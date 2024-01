Da venerdì 19 gennaio, negli Stati Uniti d’America sarà possibile preordinare l’Apple Vision Pro, il primo visore per la realtà mista del gigante di Cupertino. Considerato dunque l’imminente debutto (per l’acquisto diretto bisognerà attendere il 2 febbraio), l’azienda californiana ha dato la possibilità di provare nuovamente il dispositivo che promette esperienze rivoluzionarie, immersive e coinvolgenti.

Ma come sono andati i nuovi test? Pochi fortunati hanno potuto indossare il visore e scoprire le novità software a cui Apple ha lavorato in questi mesi. Ciò che però spicca dagli approfondimenti e dai post sui principali social network, soprattutto X, sono due problematiche che tutti o quasi hanno sottolineato in queste bollenti ore.

Victoria Song e Nilay Patel di The Verge fanno notare che la configurazione inziale del visore (compresa la procedura del tracciamento degli occhi) e semplice e chiara. Il tutto poi è facilitato dal fatto che l’interfaccia iniziale è simile al Launchpad di macOS, quindi qualcosa di abbastanza familiare per buona parte degli utenti.

A detta dei due giornalisti, il tracciamento della vista è preciso. Il tracciamento è fondamentale anche per la digitazione sulla tastiera virtuale: bisogna infatti guardare la lettera e poi confermare unendo due dita (proprio come si fa con Apple Watch Series 9 grazie alla funzione Doppio Tocco). Per Victoria Song però questa modalità di digitazione è goffa e un po’ scomoda.

Confermate poi le ottime impressioni sulla qualità dei contenuti (la risoluzione è superiore a quella dei Quest di Meta, ad esempio) e sulle performance in generale. Viene però fatto notare che esperienze così immersive potrebbero provocare una sensazione di nausea (un aspetto negativo di praticamente tutti i visori).

Infine, la nota dolente: il peso. Il dispositivo ha un peso importante, che si fa sentire già dopo una mezz’ora di utilizzo circa. «Ho passato mezz’ora […] a fissare un pianeta alieno, anche se non mi sono mai alzata dal divano. Alla fine della demo però ho iniziato ad avvertire il peso delle cuffie che mi riportava al mondo reale», scrive Victoria Song.

A portare l’attenzione sul peso è stata anche Cherlynn Low di Engadget. La giornalista racconta di aver avvertito dolore dopo circa venti minuti di utilizzo, e di aver leggermente rimediato cambiando la fascia con il Dual Loop. Così facendo, ha riscontrato una migliore distribuzione del peso. Questo conferma che sarà fondamentale in fase d’acquisto scegliere correttamente gli accessori per il proprio Apple Vision Pro.

Anche in questo caso emergono dubbi sulla digitazione. Per brevi frasi o parole singole, la tastiera virtuale potrebbe anche andare bene. Ma per tutto il resto, la firma di Engadget ritiene sia meglio l’uso di tastiere Bluetooth.

Peso e digitazione a parte, le conclusioni di Cherlynn Low sono positive: «I 3.500 dollari di listino sono fuori dalle mie possibilità, ma tra tutti i visori che ho provato nella mia carriera, il Vision Pro è senza dubbio il migliore e il più sensato».

Nel suo post su X, anche Joanna Stern del The Wall Street Journal sottolinea quanto sia importante scegliere la configurazione giusta per godere di un’esperienza più confortevole.

Had my 4th demo of the Vision Pro this AM and Apple finally let us take a photo with it on.

My first three demos (1 in June, 1 in November, 1 in December) were all with the Solo Knit Band and I really felt the weight of the face computer on my face.

Today I tried the Dual… pic.twitter.com/DjyYknyme3

— Joanna Stern (@JoannaStern) January 16, 2024