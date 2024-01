La posizione di Apple Watch Series 9 e Ultra 2 continua ad essere pericolosamente in bilico. L’azienda di Cupertino non ha ancora rilasciato una dichiarazione ufficiale in merito, ma secondo le ultime notizie diffuse da Bloomberg e da 9to5mac, i due indossabili potrebbero tornare in vendita stabilmente negli Stati Uniti grazie ad una modifica mirata. Si tratterebbe però di un downgrade che potrebbe far crollare l’interesse verso gli smartwatch al centro della disputa.

Apple Watch Series 9 e Ultra 2: il downgrade per evitare il ban definitivo

Sia Apple Watch Series 9 che Ultra 2 sono stati messi al bando negli Stati Uniti alla fine del 2023 per la violazione di un brevetto dell’azienda Masimo riguardante una tecnologia per il monitoraggio dell’ossigeno nel sangue. La violazione è stata confermata dalla International Trade Commission, che ha chiesto l’interruzione della vendita dei due smartwatch di ultima generazione.

In risposta, Apple prima ha ritirato dal commercio i due indossabili, poi – tramite ricorso – ha chiesto ed ottenuto una sospensione del ban. Gli smartwatch sono quindi tornati in commercio in attesa di una decisione della US Customs and Border Protection su un aggiornamento promesso dal colosso californiano.

L’aggiornamento in questione ha lo scopo di evitare nuove accuse di violazione dei brevetti registrati da Masimo. Ma quale la strada da intraprendere nel caso in cui il ricorso non dovesse andare come sperato da Apple? Secondo una lettera degli avvocati di Masimo diffusa da 9to5mac, Tim Cook e soci avrebbero studiato una strategia che si tradurrebbe nella rimozione della funzione di pulsossimetria.

Nella stessa direzione va l’indiscrezione lanciata da Mark Gurman di Bloomberg. Secondo il giornalista (che ha rivelato un aspetto negativo dell’imminente Vision Pro), le nuove versioni di Apple Watch Series 9 e Ultra 2 prive della feature sarebbero state già spedite agli Apple Store sparsi sul territorio statunitense e si attenderebbe solo il via libera dell’azienda per la messa in vendita.

Nel frattempo però un portavoce di Apple ha confermato a The Verge che il Series 9 e l’Ultra 2 per il momento continuano ad essere disponibili all’acquisto, e con tutte le funzionalità previste. Ma fino a quando non è ancora chiaro.