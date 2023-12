A sorpresa, negli Stati Uniti è nuovamente possibile acquistare sia Apple Watch Series 9 che Ultra 2. Lanciati sul mercato solo pochi mesi fa, l’ITC ne ha ufficialmente vietato la vendita negli USA per via della violazione di un brevetto (registrato dall’azienda Masimo). Ma allora come è possibile che siano di nuovo in commercio? No, l’amministrazione Biden non ha revocato il divieto, ma lo ha sospeso la Corte d’Appello.

La Corte d’Appello (Federal Circuit) ha annunciato la sospensione del divieto di vendita dei due indossabili negli Stati Uniti in attesa di un aggiornamento software promesso da Apple. Si tratta di un update con il quale l’azienda di Cupertino spera di risolvere la disputa, senza dover necessariamente trovare un accordo con Masimo (e che comporterebbe delle royalties). La US Customs and Border Protection si pronuncerà sul sopracitato aggiornamento il 12 gennaio 2024.

«Siamo entusiasti di restituire ai clienti la gamma completa di Apple Watch in tempo per il nuovo anno. Apple Watch Series 9 e Ultra 2, con la funzione per il monitoraggio dell’ossigeno del sangue, saranno nuovamente disponibili per l’acquisto negli Stati Uniti a partire da oggi», si legge nella nota inviata alla redazione di 9to5mac.

E dunque, tutto è tornato alla normalità. Almeno per il momento. Gli smartwatch Apple di ultima generazione possono essere acquistati negli Stati Uniti (sia nei negozi fisici che online) senza alcun tipo di restrizione fino al 10 gennaio. Come già anticipato, poi, il 12 gennaio la US Customs and Border Protection si pronuncerà in merito.

La situazione resta e resterà invariata invece per Apple Watch SE di seconda generazione. Lo smartwatch, pur essendo stato presentato nel 2023, non include il sensore per rilevare l’ossigeno nel sangue, quindi non è stato incluso nella causa intentata da Masimo.