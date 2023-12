In questo momento, negli Stati Uniti d’America, non è più possibile acquistare Apple Watch Series 9 e Ultra 2. L’International Trade Commission, che aveva stabilito la violazione di alcuni brevetti di Masimo da parte dell’azienda di Cupertino, ha annunciato che l’amministrazione Biden ha scelto di non revocare il divieto d’importazione. «Dopo attente consultazioni, la Rappresentante per il commercio degli Stati Uniti Katherine Tai ha deciso di non revocare la decisione dell’ITC», si legge nel comunicato.

Perché Apple Watch Series 9 e Ultra 2 non sono più acquistabili negli USA

Come stabilito dalla sentenza del tribunale, Apple ha violato i brevetti di Masimo relativi al sensore per la misurazione dell’ossigeno nel sangue. Pertanto, il colosso di Cupertino non è più autorizzato a vendere i suoi smartwatch di ultimissima generazione negli Stati Uniti. I rivenditori di terze parti potranno vendere le scorte rimaste, ma tutte le importazioni sono da questo momento vietate.

Tra quelli lanciati nel 2023, l’unico ancora acquistabile è Apple Watch SE 2, ma solo perché non include il sensore sopracitato.

Apple ha già annunciato che farà ricorso contro la sentenza rivolgendosi alla Corte d’appello del circuito federale degli Stati Uniti. Nel frattempo, il CEO di Masimo ha affermato di essere disposto a trovare un accordo tra le parti, Apple però non ritiene corretta la sentenza sui brevetti e non ha alcuna intenzione di pagare royalties.

La risposta di Apple alla decisione della ITC

«Alla Apple lavoriamo instancabilmente per creare prodotti e servizi che abbiano un impatto significativo sulla vita degli utenti. È ciò che spinge i nostri team a dedicare anni allo sviluppo di funzionalità scientificamente provate per Apple Watch legate a salute, fitness e benessere, e siamo convinti che milioni di persone in tutto il mondo abbiano tratto grandi benefici da questo prodotto», ha dichiarato un portavoce a 9to5mac. «Siamo fortemente in disaccordo con la decisione dell’USITC e il conseguente ordine di esclusione, e stiamo adottando tutte le misure affinché Apple Watch Series 9 e Ultra 2 tornino disponibili il prima possibile per i clienti negli Stati Uniti».