Samsung Galaxy Z Fold 6 Special Edition è ufficiale: è il più sottile ed ha 200 MP

È ufficiale il nuovo Samsung Galaxy Z Fold 6 Special Edition, dispositivo molto atteso e che conferma quanto anticipato da diversi rumor. È più sottile, ha lo schermo più ampio e arriva con un unico taglio di memoria da 16 GB di RAM e 512 GB di storage interno. Migliora la fotocamera e il colore disponibile è solo l’unicamente uno: il Black Shadow.

Almeno per ora, il nuovo pieghevole di Samsung sarà disponibile solo il Corea del sud e in Cina per prezzi che, convertiti in valuta europea, corrispondono a 1900€.

Samsung Galaxy Z Fold 6 Special Edition: le specifiche del nuovo top pieghevole

Questo nuovo smartphone presenta delle differenze sostanziali in termini estetici, arrivando con un peso di 236 grammi, inferiore di 3 grammi rispetto a Z Fold 6, e con uno spessore da 10,6 mm, ovvero 1,5 mm in meno. Inoltre c’è da parlare riguardo alla fotocamera che arriva a 200 MP e del display che con il suo rapporto in 20:18 e con la diagonale da 8 pollici, supera il prodotto di base.