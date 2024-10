Samsung Galaxy Z Fold6 Special Edition: spunta una foto sul web, è sottilissimo

Il mondo dei pieghevoli si prepara ogni anno ad accogliere sempre più dispositivi interessanti, come si è visto quest’anno. Il 2024 ha visto anche Samsung le sue nuove leve che fanno parte della gamma Flip e Fold. Proprio riguardo a quest’ultimo, lo spettacolo non sarebbe ancora terminato in quanto l’azienda si sta preparando per lanciare ufficialmente la sua Special Edition, quella del Galaxy Z Fold6.

Secondo quanto riportato, questa sarà caratterizzata da uno spessore molto ridotto rispetto a quello visto sulla versione standard presentata qualche mese fa. Sul web sono comparse infatti alcune immagini che tendono a dimostrare proprio questo, ovvero la sottigliezza di un prodotto molto atteso dagli utenti. Il nuovo Special Edition della gamma Galaxy Z Fold6 di Samsung è dunque pronto dietro l’angolo che aspetta il suo momento.

Samsung Galaxy Z Fold6 Special Edition è in arrivo: ecco le immagini che danno un assaggio

Se ne parla ormai da diverso tempo e ora tutto si sta avvicinando: il prossimo Galaxy Z Fold6 Special Edition è infatti quasi pronto. Questa versione dovrebbe essere quella più sottile mai realizzata nella gamma Z Fold di Samsung. Tuttavia, il dispositivo sarà disponibile solo in alcuni mercati come capita molto spesso con i prodotti orientali, escludendo addirittura anche gli Stati Uniti. La scelta di Samsung sembra far parte di una strategia ben pensata: il colosso intende infatti concentrarsi su mercati dove la concorrenza nel mondo dei pieghevoli è enorme. Sono infatti diversi i brand che tentano in ogni modo di mettersi in mostra, peraltro con discreti risultati. Tra questi ci sono i nomi di Oppo, Huawei, OnePlus, Vivo, Honor e Xiaomi. Questi produttori hanno infatti introdotto sul mercato pieghevoli con specifiche tecniche superiori a quelle di Samsung e non solo: il loro spessore infatti è nettamente minore rispetto a quello dei più famosi Z Fold di Samsung.

Le immagini trapelate grazie ad Evan Blass mostrano il Galaxy Z Fold6 Special Edition sul laterale che evidenzia la sua incredibile sottigliezza. Insomma, ne vedremo delle belle.