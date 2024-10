Samsung Galaxy Z Fold Special Edition: data di uscita e pre-ordini attivi

Gli appassionati del mondo smartphone attendono con ansia alla presentazione di un vociferato dispositivo. Dopo aver visto durante gli scorsi mesi la presentazione ufficiale che ha portato alla luce finalmente le nuove versioni dei Galaxy Z Fold e Galaxy Z Flip di Samsung, è tempo di attendere una edizione speciale, ovvero il nuovo Galaxy Z Fold Special Edition.

Il telefono della linea anticipato come il più sottile di cui si parla ormai da tempo esiste davvero e a quanto pare verrà rilasciato molto presto. Questo sarebbe apparso sul sito Samsung India, anche se rappresentato da una versione colorata di nero del modello Z Fold 6.

Un Galaxy Z Fold Special Edition in India effettivamente sembra davvero un strano, poiché si dice che il telefono arriverà solo sui soliti mercati e non su quello indiano. Il prodotto, tuttavia, è appena apparso anche in uno dei mercati in cui verrà invece sicuramente venduto, ovvero in Corea del Sud. Proprio qui è già disponibile per il preordine presso il T-Store locale.

Samsung Galaxy Z Fold Special Edition spunta fuori in Corea del Sud: è disponibile al pre-ordine

Sembra che il Galaxy Z Fold più sottile in assoluto sarà disponibile al pre-ordine nel periodo dal 18 al 24 ottobre e che verrà rilasciato ufficialmente il 25 ottobre. In circa due settimane, dunque dovrebbe esserci l’annuncio, almeno negli Stati Uniti. La data di lancio del 18 ottobre per il nuovo Samsung Galaxy Z Fold Special Edition coincide dunque con le tempistiche.

Stando a quanto detto, il prodotto dovrebbe avere un display interno più grande da 8″ e uno schermo esterno da 6,5 ​​”. Secondo quanto riferito, avrà uno spessore di 10,6 mm da chiuso e di appena 4,9 mm da aperto.

Pertanto, Z Fold Special Edition sarà il più sottile della gamma ma non di tutti. Il Pixel 9 Fold Pro di Google è infatti più sottile.