AMD prova ad anticipare i tempi ma presenta Ryzen 9000X3D in modo un po' vago

AMD ha svelato la sua nuova linea di processori Ryzen 9000X3D, con debutto previsto per novembre 2024. La serie si distingue per l'aumento delle frequenze di clock e l'integrazione della tecnologia 3D V-cache, garantendo prestazioni superiori, in particolare nel gaming e nella creazione di contenuti. Le promozioni natalizie, già avviate, offrono sconti sui modelli standard Ryzen 9000, mentre Intel risponde con i nuovi processori Arrow Lake.