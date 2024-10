Intel Core Ultra 200S, i nuovi processori per i PC AI desktop

D’ora in avanti la tendenza sarà sempre più quella di immettere sul mercato processori dotati di NPU (Neural Processing Unit) integrata, capaci allo stesso tempo di tenere sotto controllo i consumi energetici e il calore dissipato durante le elaborazioni legate all’intelligenza artificiale (IA). Così la società guidata da Pat Gelsinger ha svelato i suoi nuovi Intel Core Ultra 200S (Arrow Lake-S), una famiglia di chip destinata ai PC desktop con un focus speciale sulle operazioni di IA.

Rispetto alla precedente 14esima generazione, i nuovi chip Core Ultra 200S si distinguono per un’operatività più efficiente e un raffreddamento migliorato, grazie all’integrazione di una NPU che appunto accelera e ottimizza le attività legate all’IA.

Intel Core Ultra 200S: innovazioni e specifiche tecniche

I modelli di punta della serie Core Ultra 200S offrono fino a 24 core, suddivisi tra 8 Performance-core (P-core) e 16 Efficient-core (E-core), con un incremento fino al 14% delle prestazioni in carichi di lavoro multi-thread rispetto alla generazione precedente. È la prima serie di processori desktop Intel a includere una NPU, pensata per potenziare le capacità di elaborazione e alleggerire il carico di lavoro sulla GPU dedicata.

Tra i modelli principali troviamo:

Core Ultra 9 285K : 24 core (8 P-core, 16 E-core) a 589 dollari

: 24 core (8 P-core, 16 E-core) a 589 dollari Core Ultra 7 265K : 20 core (8 P-core, 12 E-core) a 394 dollari

: 20 core (8 P-core, 12 E-core) a 394 dollari Core Ultra 5 245K: 14 core (6 P-core, 8 E-core) a 309 dollari

È inoltre possibile risparmiare optando per le versioni KF, prive di GPU integrata.

Efficienza energetica e prestazioni

Uno dei punti di forza della nuova serie Core Ultra 200S è la drastica riduzione dei consumi energetici. I portavoce di Intel affermano che i nuovi Core Ultra 200S consumano fino al 58% di energia in meno durante l’uso di applicazioni quotidiane e fino a 165W in meno nelle attività gaming.

Le prestazioni in single-thread sarebbero migliorate del 6%, mentre quelle in multi-thread raggiungono un incremento del 14%. Nelle applicazioni IA più impegnative, Intel dichiara di aver osservato un miglioramento delle prestazioni fino al 50% rispetto ai processori concorrenti.

Nei test condotti presso i laboratori Intel, il Core Ultra 9 285K ha mostrato prestazioni paragonabili a quelle del Core i9-14900K, ma con un consumo di potenza ridotto fino a 80W.

La serie Core Ultra 200S sarà disponibile dal 25 ottobre 2024. Con una maggiore efficienza energetica, prestazioni migliorate in applicazioni AI e un raffreddamento ottimizzato, questi nuovi processori si presentano come un’ottima scelta per utenti avanzati e creatori di contenuti.

Chipset, overclocking, memoria e connettività

Intel fornisce anche qualche specifica tecnica in più, presentando gli Intel Core Ultra 200S come i migliori processori desktop per AI PC grazie ai 36 TOPS di potenza massima che possono esprimere durante le elaborazioni.

Il nuovo chipset Intel 800 Series, inoltre, estende la compatibilità della piattaforma permettendo l’uso di un massimo di 24 linee PCIe 4.0, fino a 8 porte SATA 3.0 e fino a 10 porte USB 3.2, consentendo agli appassionati di sfruttare le più recenti tecnologie di connettività, storage e altro ancora.

Sul versante overclocking, la famiglia Core Ultra 200S assicura la presenza di controlli fine-grain per lavorare sulla frequenza turbo utilizzando step da 16,6 MHz per P-core ed E-core. Un nuovo controller di memoria supporta la veloce memoria XMP e CUDIMM DDR5 fino a 48 GB per DIMM, in modo da arrivare fino a un massimo di 192 GB. Il software Intel Extreme Tuning Utility permette inoltre di applicare miglioramenti sull’overclocking con un semplice clic.

I processori Core Ultra 200S sono dotati di 20 corsie CPU PCIe 5.0, 4 corsie CPU PCIe 4.0, supporto per 2 porte Thunderbolt 4 integrate, WiFi 6E e Bluetooth 5.3. La tecnologia Intel Killer WiFi, utilizzata per gestire le connessioni wireless, offre prestazioni potenziate tramite il rilevamento automatico della priorità delle applicazioni, l’analisi e la gestione della larghezza di banda e la selezione e la commutazione intelligente degli access point.