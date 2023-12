Per quanto riguarda il settore tech, la notizia più sorprendente di questi ultimi giorni del 2023 è senza dubbio l’imminente sospensione della vendita di Apple Watch Series 9 e Ultra 2 negli USA. La International Trade Commission (ITC) ha infatti stabilito che il colosso di Cupertino ha violato alcuni brevetti registrati dall’azienda Masimo e relativi a funzioni e sensori per il monitoraggio dell’ossigeno nel sangue (pulsosimmetria).

Il divieto di importazione sui due smartwatch imposto dalla ITC sarebbe diventato effettivo in data 26 dicembre, ma Apple – lasciando tutti o quasi di stucco – ha deciso di ritirare preventivamente dal mercato (sia store fisici che digitali) gli indossabili a partire già dal 21 dicembre.

Dal veto presidenziale ad un accordo con Masimo: cosa può fare e in cosa può sperare Apple

L’unico in grado di ribaltare completamente la situazione è il presidente statunitense Joe Biden, ma un veto presidenziale è “raro come un fulmine che colpisce due volte lo stesso punto”. Secondo Andrei Iancu, tra le altre cose direttore dell’Ufficio Marchi e Brevetti degli Stati Uniti dal 2018 al 2021, «è incredibilmente raro che il Presidente ribalti una decisione della ITC per il commercio internazionale e, a mio avviso, è improbabile che ciò accada in questo caso specifico».

Apple ha già annunciato che presenterà un ricorso, che si tratta però di un processo lungo che potrebbe richiedere anche più di un anno. Probabilmente l’azienda statunitense chiederà anche una sospensione del divieto di importazione, ma la risposta potrebbe essere negativa. Apple dovrebbe infatti dimostrare che la decisione dell’ITC sia talmente compromettente da portare l’azienda al fallimento. E tutti sanno che, per quanto siano di successo gli indossabili made-in-Cupertino, di certo non spostano l’ago della bilancia del colosso di Tim Cook.

Ci sono alternative al miracolo di Natale che Biden (quasi sicuramente) non concederà? Raggiunto da Bloomberg, Joe Kiani, il CEO di Masimo, ha fatto intendere che un accordo con Apple potrebbe essere raggiunto. Lo stesso Kiani però ha dichiarato che “per ballare un tango ci vogliono due persone” e che Apple, almeno per il momento, non si è fatta ancora avanti.

Secondo Kiani, poi, quella di Apple di ritirare dal commercio i due smartwatch poco prima di Natale sarebbe da intendersi come una sorta di mossa disperata per “fare pressione sull’amministrazione Biden affinché venga concesso il veto”.