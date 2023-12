Doccia gelata o quasi per il colosso di Cupertino in un periodo, quello delle festività natalizie, particolarmente proficuo in termini di vendite. Apple ha oggi comunicato che sospenderà le vendite di Apple Watch Series 9 e Ultra 2 negli Stati Uniti a causa di una controversia attualmente in corso con Masimo, azienda specializzata in tecnologie mediche, e riguardante una particolare funzione dei due indossabili.

In una nota condivisa con la redazione di 9to5mac, il colosso statunitense afferma che i due smartwatch sopracitati non saranno più disponibili all’acquisto negli Stati Uniti su Apple Store Online dal 21 dicembre e dal 24 dicembre nei negozi fisici. Nessun cambiamento invece per tutti gli altri mercati, compreso dunque quello italiano.

Ma perché si è arrivati a questo punto? Ad ottobre, l’ITC ha imposto il divieto di importazione di alcuni modelli di Apple Watch negli USA per via di una violazione di brevetti registrati da Masimo e relativi alla misurazione dell’ossigeno nel sangue (pulsosimmetria). Il presidente Joe Biden ha tempo fino al 25 dicembre per rivedere l’ordine, ma i veti presidenziali sui divieti di importazione firmati dall’ITC sono davvero rari.

In attesa di un verdetto finale, l’azienda di Cupertino si dichiara “fortemente in disaccordo” con quanto stabilito dall’ITC e comunica di aver iniziato a valutare una serie di “opzioni legali e tecniche” per rendere nuovamente disponibili Apple Watch Series 9 e Ultra 2 negli Stati Uniti. Nei prossimi giorni (dopo Natale), si legge nella nota, verrà presentato il ricorso presso la Corte d’Appello del Circuito Federale.

Apple sta adottando misure preventive per conformarsi qualora la sentenza dovesse restare valida. […] I team di Apple lavorano instancabilmente per creare prodotti e servizi che offrano agli utenti le migliori funzionalità legate a salute, benessere e sicurezza. Apple è fortemente in disaccordo con quanto stabilito e sta perseguendo una serie di opzioni legali e tecniche per garantire che gli Apple Watch tornino il prima possibile disponibili per i clienti.

Dal 2020, Masimo accusa Apple di aver rubato segreti commerciali per sviluppare la funzione di rilevamento dell’ossigeno nel sangue su Apple Watch Series 6 e modelli successivi. In una recente dichiarazione, Joe Kiani – CEO della società – ha affermato che la decisione dell’ITC “invia un messaggio potente secondo cui anche la più grande azienda del mondo non è al di sopra della legge“.