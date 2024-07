Apple Vision Pro, il visore si collega al PC e si gestisce tramite software ALVR

Apple Vision Pro, il nuovo visore della Mela che rappresenta una rivoluzione nel mondo della realtà virtuale (VR) e aumentata (AR) è dotato dei potenti chip M2 e R1. Il dispositivo promette un’esperienza immersiva grazie all’uso di display ad alta risoluzione e possibilità di controllo mediante occhi, mani e voce, senza bisogno di controller fisici. Il passthrough video permette di mostrare l’ambiente circostante in tempo reale, permettendo di rimanere connessi con il mondo reale.

Il visore crea ambienti virtuali per il lavoro e l’intrattenimento, supporta sia app iOS che nuove app specifiche per la piattaforma, permette videochiamate in cui gli interlocutori appaiono come presenze virtuali nello spazio, offre esperienze cinematografiche e di gioco avvolgenti.

ALVR porta su PC il visore Apple Vision Pro

Uno sviluppatore indipendente, Max Thomas, ha recentemente pubblicato sull’App Store un’applicazione gratuita chiamata ALVR, un software che consente di collegare Apple Vision Pro a un PC. L’iniziativa ha suscitato grande interesse perché migliorare l’esperienza di gaming su PC con un visore Apple Vision Pro apre a scenari di utilizzo impensabili fino a qualche tempo fa.

Per iniziare, è necessario scaricare l’app ALVR dall’App Store. Apple Vision Pro si basa principalmente sul tracciamento delle mani, ma molti giochi VR per PC non supportano questa caratteristica. Per ovviare a questo problema, è possibile collegare un controller Bluetooth come i comuni Joy-Con di Nintendo Switch.

Nel caso del Joy-Con, basta tenere premuto il pulsante di sincronizzazione per attivare la modalità di connessione. Sul Vision Pro va selezionata la voce Bluetooth all’interno delle impostazioni per poi scegliere il controller Nintendo. La procedura deve essere effettuata sia per il controller (R) che per il controller (L).

Come impostare il server ALVR su PC

Per collegare Apple Vision Pro a un PC, è necessario avviare il modulo server ALVR sul computer. Per procedere su Windows 10 e Windows 11, basta scaricare da questa pagina il file alvr_launcher_windows.zip quindi seguire alcuni semplici passaggi:

Estrarre il contenuto dell’archivio compresso in una cartella di vostra scelta.

Avviare ALVR Launcher.exe .

. Cliccare su Add Version e poi su Install.

Seguire le istruzioni fino al completamento dell’installazione.

Registrare il driver ALVR utilizzando la sezione Installation.

Il software server ALVR è disponibile gratuitamente sia nella versione per Windows che in quella destinata ai sistemi Linux.

Configurazione del client ALVR

Dopo aver avviato l’app ALVR su Vision Pro, è necessario attivare il tracciamento delle mani e le connessioni sulla stessa LAN.

Supponendo di aver già installato SteamVR, software sviluppato da Valve Corporation per la fruizione di contenuti in realtà virtuale su vari tipi di hardware, tra cui i visori Valve Index, HTC Vive, Oculus Rift e altri, è possibile provare Vision Pro in ambito gaming.

Lato server, su PC, bisogna selezionare Devices quindi cliccare su Trust accanto a Apple-Vision-Pro.local . Su PC si può quindi avviare SteamVR quindi toccare Enter nell’app ALVR lato Vision Pro. Una volta completata la configurazione, è possibile accedere ai giochi VR per PC tramite SteamVR.

Per ottenere il massimo da Apple Vision Pro con ALVR, suggeriamo di utilizzare un router WiFi sulle frequenze dei 5 GHz entro 6 metri di distanza, con una velocità di almeno 300 Mbps.

Il PC, inoltre, dovrebbe avere una configurazione hardware sufficiente a sostenere i giochi VR ed essere connesso al router tramite cavo Ethernet.