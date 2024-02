Apple Vision Pro, in tanti lo restituiscono: già finita la magia?

Sono passate circa due settimana del debutto sul mercato (statunitense) di Apple Vision Pro, il primo visore di realtà mista dell’azienda di Cupertino, e alcuni acquirenti sono già giunti alla conclusione che 3,500 dollari sono troppi per il device. La società californiana non ha diffuso numeri a riguardo, ma stando a quanto pubblicato sui principali social network, il numero dei resi sarebbe in costante aumento.

Apple Vision Pro: ecco perché in tanti lo stanno restituendo

Come tanti possessori di iPhone, iPad e Mac sapranno, Apple consente la restituzione di un suoi prodotto entro 14 giorni dall’acquisto. Con tanto di rimborso, ovviamente. Ebbene, a distanza di pochi giorni dall’acquisto, tanti utenti hanno già deciso di restituire il Vision Pro, e per motivi abbastanza scontati e prevedibili.

In base alle testimonianze reperibili in rete, il comfort non è di certo uno dei punti di forza del visore. Scatenerebbe infatti forti mal di testa e anche la chinetosi, un disturbo che provoca anche nausea e capogiri. Il dispositivo sarebbe poi troppo pesante e per di più con un peso non ben bilanciato. Certo, mal di testa e fastidio agli occhi sono problematiche emerse anche con l’utilizzo di altri visori VR, ma nel caso dell’Apple Vision Pro c’è anche da considerare il prezzo per nulla contenuto.

Parker Ortolani di The Verge ad esempio dichiara che il visore è “troppo scomodo da indossare, anche per brevi periodi di tempo“. Per questo motivo ha deciso di procedere con la restituzione: “è un dispositivo troppo costoso” e “provoca affaticamento degli occhi e continui mal di testa“.

Hardware a parte, c’è anche la già citata questione del costo. Spinti dalla curiosità, in tanti hanno deciso di acquistare “a scatola chiusa” il dispositivo Apple, ma dopo averlo testato per diversi giorni – anche per incrementare la produttività – si sono resi conto che il gioco non valeva la candela. «Non lo uso per la produttività e nemmeno per l’intrattenimento, e non ci sono abbastanza giochi, quindi non vedo alcun motivo per tenerlo», si legge su Reddit.

Nonostante l’elenco dei “contro” su cu tutti o quasi sembrano essere d’accordo, Apple può dormire sonni tranquilli. Molti degli utenti che hanno optato per la restituzione del prodotto hanno dichiarato che non vedono l’ora di mettere le mani sul Vision Pro di seconda generazione. Insomma, l’interesse c’è, bisogno solo apportare le modifiche necessarie.