Apple Vision Pro: l'ultimo rumor svela la presunta data del debutto

Uno dei prodotti più chiacchierati degli ultimi mesi è Apple Vision Pro, il primo visore di realtà mista del gigante di Cupertino. Dopo l’annuncio a sorpresa durante la scorsa WWDC, le aspettative sono molto alte e in tanti non vedono l’ora di potersi immergere nelle sbalorditive esperienze descritte da Tim Cook e soci. Ma quando sarà possibile farlo?

Apple Vision Pro: il lancio sarebbe vicinissimo, secondo l’ultimo rumor

In assenza di notizie ufficiali, ci si può affidare unicamente alle indiscrezioni che di tanto in tanto fanno capolino sul web. L’ultima arriva dalla Cina, e più precisamente da Wall Street Insight (via MacRumors). Secondo il sito web – che afferma di aver ottenuto informazioni esclusive in merito – Apple Vision Pro debutterà nel corso dell’ultima settimana di gennaio. Insomma, sarebbe dietro l’angolo. A voler essere più precisi, la data da segnare sul calendario sarebbe il 26 gennaio.

Il colosso californiano è solito lanciare i suoi nuovi prodotti di venerdì (il 26 gennaio è proprio venerdì), così da garantire la massima copertura mediatica e anche la prima reazione del mercato azionario.

In base a quanto dichiarato da Apple, il Vision Pro verrà lanciato “all’inizio” del 2024. Come già sottolineato, mancano però all’appello alcune importanti informazioni, come il giorno dell’inizio dei preordini. Secondo Ming-Chi Kuo, noto e affidabile analista, il visore sarà sugli scaffali dei negozi (fisici e digitali) tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio. Per Mark Gurman, firma di Bloomberg, bisogna pensare a febbraio.

È bene precisare che il primo visore di Apple, almeno all’inizio, sarà un’esclusiva degli Stati Uniti d’America. Per una eventuale espansione in altri mercati (italiano compreso) bisognerà invece attendere.