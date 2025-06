Apple visionOS 26 ufficiale: ora il visore Vision Pro ha molto più senso

La tecnologia del spatial computing fa un passo avanti decisivo con il lancio di visionOS 26, l’ultimo aggiornamento per il visore Apple Vision Pro. Con innovazioni come i widget spaziali personalizzabili e le esperienze collaborative potenziate, Apple ridefinisce l’interazione con il mondo misto reale-digitale.

visionOS 26: le novità

Tra le principali novità di visionOS 26 troviamo i widget spaziali, che offrono una personalizzazione senza precedenti. Gli utenti possono ora regolare dimensioni, colori e profondità per creare ambienti digitali unici, integrando app come Meteo, Foto e Orologio in spazi tridimensionali interattivi. Questa flessibilità consente di adattare l’ambiente digitale alle esigenze personali o professionali, trasformando il dispositivo in un vero e proprio hub per la produttività e il divertimento.

Un’altra caratteristica di spicco è rappresentata dalle esperienze collaborative. Grazie a tecnologie avanzate, più utenti di Vision Pro possono condividere attività in tempo reale, come guardare film in 3D o collaborare su progetti professionali. Le “Persone digitali“, realizzate con tecniche di machine learning e rendering volumetrico, sono ora più realistiche che mai, offrendo rappresentazioni virtuali estremamente dettagliate.

La fotografia subisce una trasformazione radicale con l’introduzione delle scene immersive. Grazie all’intelligenza artificiale generativa, le immagini tradizionali vengono arricchite con effetti di profondità, creando esperienze visive tridimensionali straordinarie. Questa tecnologia è già utilizzata in applicazioni come Zillow Immersive, appe che sta cambiando profondamente il settore immobiliare.

Per gli appassionati di contenuti multimediali, l’aggiornamento include il supporto per video a 180°, 360° e panoramici, compatibili con dispositivi come Insta360, GoPro e Canon. Anche il gaming avanzato beneficia di miglioramenti significativi: la compatibilità con i controller PlayStation VR2 Sense apre nuove possibilità per esperienze di gioco immersive e coinvolgenti.

Nel settore aziendale, le nuove API enterprise permettono alle organizzazioni di sviluppare applicazioni spaziali personalizzate, garantendo al contempo una protezione avanzata dei dati sensibili. Questo strumento rappresenta un’opportunità per le aziende di integrare il computing spaziale nei loro processi operativi, migliorando efficienza e sicurezza.

Tra le altre innovazioni, spiccano “Look to Scroll”, una funzione che consente di scorrere i contenuti con lo sguardo, e un Centro di Controllo riprogettato per una navigazione più intuitiva. Inoltre, è ora possibile sbloccare il proprio iPhone semplicemente indossando il Vision Pro, un’ulteriore dimostrazione dell’integrazione tra i dispositivi Apple.

Apple visionOS 26: quando arriva

Tutte le novità di visionOS 26 sono già disponibili per gli sviluppatori software, ma Apple non ha ancora rivelato la data in cui saranno disponibili per gli utenti che hanno acquistato l’unico visore al momento disponibile nella gamma di device della mela morsicata, cioè l’Apple Vision Pro.