Quello dei “tocchi fantasma” resta una fastidioso problema di alcuni Apple Watch che l’azienda di Cupertino, a quanto pare, non ha ancora risolto. Quest’ultima ne è a conoscenza, come confermato da una nota inviata ai fornitori di servizi autorizzati a febbraio, ma sta ancora lavorando ad un rimedio.

Nella sopracitata nota, Apple dichiarava di aver appreso delle numerose segnalazioni degli utenti in possesso di Apple Watch Series 9 e Ultra 2 e invitava i centri di assistenza a non sostituire le unità colpite. Il motivo? Con un aggiornamento software il problema sarebbe stato risolto, quindi non era necessario un cambio.

Tocchi fantasma su Apple Watch? Ecco la soluzione suggerita da Apple

Un aggiornamento giunge in queste ore, ma non è quello sperato dagli utenti. In una nuova nota inviata questa settimana agli stessi fornitori (condivisa sul web dall’account @StelleFudge su X), Apple ha rivelato che il bug dei tocchi fantasma riguarda in realtà anche il Series 7, il Series 8 e l’Ultra di prima generazione.

Tuttavia, nonostante siano passati ormai diversi mesi dalla prima comunicazione in merito, ancora oggi chi fornisce assistenza autorizzata non deve sostituire il dispositivo ma – in attesa di un nuovo software – deve invitare l’utente semplicemente a riavviare il suo indossabile. Per farlo, basta tenere premuti contemporaneamente il tasto laterale e la Corona Digitale per almeno 10 secondi fino a quando non viene visualizzato il logo Apple.

Il problema del tocco fantasma è ormai da mesi una seccatura per diversi utenti in possesso di un Apple Watch (dal Series 7 in poi). Stando a quanto si legge sul forum di supporto e sulla pagina Reddit di Apple, per alcuni l’indossabile made-in-Cupertino sarebbe diventato addirittura inutilizzabile.

«Qualche giorno fa il mio Ultra 2 è stato “posseduto”. Quando mi sono svegliato, sul display c’era l’avviso “passcode errato, riprova tra 3 ore”. Colpa dei tocchi fantasma, e nel frattempo non rispondeva ai miei comandi. Non potevo spegnerlo, quindi ho dovuto forzare il riavvio. Non che questo abbia risolto il problema.», è uno dei commenti.