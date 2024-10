Applicazioni iOS e Android pericolose: se avete queste, rimuovetele subito

Gli utenti dovrebbero sapere che il mondo delle applicazioni spesso può nascondere delle sorprese, ma non solo in chiave positiva. Secondo quanto riportato infatti, potrebbero capitare problemi in ogni momento, soprattutto quando si tratta di applicativi che fanno gola alle persone. Chi vuole guadagnare qualcosa in più e dunque si lancia su settori sconosciuti, cerca di affidarsi a delle applicazioni, come quelle per il trading online. Ultimamente ci sarebbero tante problematiche che starebbero gravitando intorno al mondo iOS ed anche Android. Qualcuno riferisce di problemi anche su iPadOS.

Sono state infatti scoperte delle app di trading false pericolose sia sull’App Store che sul Google Play Store. Queste app, utilizzate per mettere in atto una truffa nota come “pig butchering“, sono già state rimosse dai rispettivi store, ma c’è un problema abbastanza grave: sono purtroppo già in molti gli utenti che hanno provveduto a scaricarle e che, magari senza conoscere la faccenda, continuano a tenerle sul loro smartphone.

Applicazioni di trading false su Android e iOS: attenzione alla truffa

Il pig butchering è una truffa che cerca in ogni modo di convincere gli utenti che possono ottenere un rendimento molto alto sui loro investimenti, il tutto tramite una piattaforma di trading che si rivelerà poi falsa. Queste applicazioni mostrano informazioni fasulle, come rendimenti fittizi ad esempio che servono solo per indurre le vittime a inviare altro denaro ai truffatori. La questione sta andando avanti, indifferentemente sia sul Play Store di Google per gli utenti Android che sull’App Store di iOS.

Gli utenti si accorgono della truffa solo ed unicamente quando cercano di prelevare il denaro che invece è stato già trasferito sui conti dei truffatori. Il problema è davvero grande, soprattutto perché le due applicazioni Android sono state scaricate più di 5000 volte. I nomi delle app coinvolte sono questi qui: