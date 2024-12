Apri Conto BPER a canone azzerabile: puoi richiedere un prestito con rate da 176 euro

È il momento giusto per scegliere il Conto BPER. Per tutti i nuovi clienti, infatti, l’istituto mette a disposizione un conto online (con possibilità di assistenza in filiale) ricco di vantaggi. Il canone è azzerabile a tempo indeterminato ed è possibile sfruttabile prelievi gratis dagli ATM della banca, con la carta di debito a canone zero, oltre che bonifici senza commissioni, tramite la piattaforma Home Banking. Fino al 30 dicembre, dopo aver aperto il conto, è possibile richiedere un prestito personale con condizioni agevolate e rate da 176 euro al mese.

Per aprire il conto corrente basta visitare il sito ufficiale di BPER Banca.

Conto BPER: la scelta giusta oggi

Il Conto BPER è la soluzione giusta per tutti i risparmiatori alla ricerca di un conto online, potenzialmente a zero spese, che permette una gestione online con possibilità di assistenza in filiale. La banca propone un conto con canone azzerabile (invece di 8,5 euro al mese) con accredito di stipendio/pensione o con un bonifico in ingresso di almeno 1.000 euro ogni mese.

Al conto è abbinata la carta di debito BPER, con canone zero e prelievi gratis dagli ATM della banca e possibilità di utilizzare i wallet digitali per pagare con smartphone o smartwatch, ed è possibile effettuare bonifici online senza commissioni, per una gestione senza spese del proprio denaro.

I clienti BPER, inoltre, possono richiedere un prestito personale con condizioni agevolate, direttamente via app, dopo l’apertura del conto. Con la promo in corso, fino al 30 dicembre è possibile richiedere un prestito con rate da 176 euro al mese (l’importo si riferisce a un importo di 10.000 euro con un piano di rimborso di 72 mesi). Per aprire il conto è sufficiente premere sul box qui di sotto e seguire una semplice procedura di apertura online.