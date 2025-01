Archinstall 3.0.2 ottiene supporto per Wayfire Wayland Compositor

Archinstall, l’installer basato su menu per la distribuzione Arch Linux, è stato aggiornato oggi alla versione 3.0.2. Questa corposa versione include numerosi miglioramenti, ma anche il supporto per il compositore Wayfire. Il cambiamento più grande nella versione Archinstall 3.0.2 è il supporto per il compositore Wayfire Wayland e il gestore di finestre impilate. Quando si installa Arch Linux, Wayfire può essere selezionato come ambiente autonomo dalla sezione Profilo e poi Desktop. Tuttavia, sarà anche possibile utilizzarlo in altri ambienti desktop, come Xfce 4.20.

Archinstall 3.0.2 migliora anche il supporto per il file system Btrfs, ad esempio correggendo il rilevamento dei sottovolumi root Btrfs premontati o correggendo le opzioni di montaggio dei sottovolumi Btrfs. Inoltre, migliora il partizionamento del disco aggiungendo il supporto per la sincronizzazione udev dopo il partizionamento, rinnovando il partizionamento manuale e supportando la creazione manuale di partizioni di swap. Oltre a ciò, la nuova versione di Archinstall migliora l’analisi dell’elenco dei mirror locali e remoti. Il Archinstall 3.0.2 introduce diversi miglioramenti, tra cui un migliore parsing delle liste dei mirror locali e remoti. Inoltre, aggiunge uno scrolling più fluido nella console e un’opzione per saltare i menu di partizionamento. Vi è poi la sostituzione di componenti obsoleti e il ripristino di un prompt nei menu a elenco. Inoltre, l’update include miglioramenti alla crittografia dei dischi LUKS, la riorganizzazione di molte funzioni e una pulizia generale del codice.

Il nuovo Archinstall 3.0.2 include anche diverse altre modifiche minori. Inoltre, un file di configurazione deprecato è stato ritirato e il supporto per ReiserFS, già contrassegnato per la rimozione dal 2022, è stato finalmente eliminato gradualmente. Per maggiori informazioni è possibile controllare il changelog completo sulla pagina GitHub del progetto. La nuova versione di Archinstall è già disponibile nei repository stabili di Arch Linux e può essere utilizzata immediatamente con l’ultimo snapshot ISO di Arch Linux dopo averlo aggiornato.