Aree di lavoro, il nuovo PowerToy posiziona le finestre Windows in automatico

Il pacchetto Microsoft PowerToys, che permette di arricchire le funzionalità standard di Windows con un set di caratteristiche evolute, cresce ancora in termini di offerta. Gli sviluppatori di Redmond hanno infatti aggiunto la nuova funzione Aree di lavoro che permette di riaprire automaticamente e disporre nelle posizioni occupate in precedenza, finestre e applicazioni.

Con Aree di lavoro, gli utenti di Windows 10 e Windows 11 possono salvare la configurazione delle finestre aperte e ripristinare la stessa struttura in qualunque momento. Il nuovo PowerToy si farà carico non soltanto di eseguire nuovamente ogni app precedentemente avviata ma anche di disporre ogni finestra sullo schermo proprio dove si trovava.

Come creare una nuova Area di lavoro e memorizzare la disposizione delle finestre

Dopo aver avviato Microsoft PowerToys per Windows 10 e 11, è possibile utilizzare la combinazione di tasti preimpostata ( CTRL+Windows+ò ) per creare una nuova area di lavoro. In alternativa, basta fare clic su Aree di lavoro nella colonna di sinistra e infine su Avvia editor.

A questo punto è sufficiente impostare le varie finestre come meglio si crede, accertandosi che sul sistema siano in esecuzione tutte le applicazioni che, tipicamente, si desiderano utilizzare.

Con un clic sul pulsante Acquisci, il PowerToy annota la lista delle applicazioni e la posizione di ogni singola finestra quindi permette di salvare la configurazione con un clic su Salva area di lavoro.

C’è una “chicca” da non perdere: spuntando la casella Crea collegamento sul desktop, si può creare un’icona sul desktop con la configurazione di programmi e finestre. Con un doppio clic sul collegamento, al momento del bisogno, l’area di lavoro sarà recuperata insieme con la sua specifica configurazione. È bene ricordarsi comunque di assegnare un nome a ogni area di lavoro, in modo da non fare confusione.

Originariamente sviluppati per Windows 95, i PowerToys sono da sempre il “raccoglitore” dei progetti personali creati dagli sviluppatori Microsoft. Quando raggiungono un sufficiente livello di maturità e possono davvero essere di aiuto per gli utenti, entrano a far parte del pacchetto.