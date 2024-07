Arm, ecco la tecnologia Arm ASR: cosa cambia per videogiocatori mobile?

Nelle scorse ore Arm ha annunciato una nuova e interessante tecnologia in grado di facilitare il rendering di giochi riducendo il carico sulla GPU.

La nuova soluzione, battezzata Arm Accuracy Super Resolution (Arm ASR), non porterebbe solo vantaggi strettamente inerenti la riproduzione di videogiochi esosi in termini di risorse ma, da test alla mano, dovrebbe anche ridurre il consumo di batteria durante le sessioni di gaming.

Se nel contesto PC sono presenti da tempo tecnologie simili, come DLSS di NVIDIA, XeSS di Intel o FSR di AMD, nell’ambito mobile qualcosa di simile è stato proposto solo con GSR (ovvero Snapdragon Game Super Resolution) di Qualcomm. Nonostante ciò, GSR è attualmente disponibile solo su un numero esiguo di giochi, il che rende questa tecnologia poco fruibile.

Arm ASR è una soluzione basata su FSR 2, un sistema open source di AMD. Vista la diffusione di FSR 2 tra gli sviluppatori di videogiochi, la sua diffusione potrebbe essere di molto superiore alla tecnologia appena citata. Arm ASR inoltre aggiunge una super-risoluzione di alta qualità, che lavora estraendo informazioni da più fotogrammi e generandone di nuovi.

Con Arm ASR prestazioni elevate con un consumo della batteria ridotto

Nelle immagini che proponiamo qui sotto, mostrate da Arm, viene mostrato come questa tecnologia si comporta rispetto ad altre soluzioni come FSR 1 e GSR.

Oltre alla resa, come già accennato, ciò che spicca sono i risultati quando si misura il consumo energetico durante il rendering. I test realtivi a questo aspetto hanno preso in esame un dispositivo dotato del SoC per smartphone MediaTek.

A conti fatti, dunque, l’utilizzo di Arm ASR riduce il consumo energetico della GPU (rappresentata dal colore verde). Visto l’impatto della stessa sui consumi delle batterie, si può dunque affermare che Arm ASR può ridurre il consumo energetico complessivo del dispositivo.

Arm prevede di rilasciare in futuro il codice sorgente della nuova tecnologia attraverso licenza MIT.