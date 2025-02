Armbian 25.2 ottiene supporto per nuove schede e Linux 6.12 LTS

La community Armbian ha appena annunciato il rilascio e la disponibilità generale di Armbian 25.2, distribuzione basata su Debian e Ubuntu destinata ai dispositivi ARM. Questo nuovo aggiornamento ne migliora le funzionalità e amplia il supporto hardware. Armbian 25.2 presenta la serie di kernel Linux 6.12 LTS supportata a lungo termine per la maggior parte delle schede supportate. offre ampie migliorie in tutte le aree, nonché il supporto per nuove schede tra cui Rock 2A e 2F, NanoPi R3S, Retroid Pocket RP5, RPMini, Rock 5T, GenBook, MKS-PI, SKIPR, Armsom CM5, NextThing C.H.I.P e Magicsee C400 Plus. Armbian 25.2 apporta anche vari miglioramenti Rockchip 3588. Questi includono aggiornamenti del driver HDMI, correzioni USB3 e aggiornamenti del supporto Bluetooth. VI è anche il supporto per varie distribuzioni di strumenti come AdGuardHome, Pi-Hole, Home Assistant, Utime Kuma, NetData, Grafana, Cockpit con gestione KVM e NextCloud tramite armbian-config, U-Boot 2024.10 e altro.

Armbian 25.2: miglioramenti anche per schede e SoC supportati

la nuova versione di Armbian espande la rete di build e mirror con siti aggiuntivi ad Amsterdam, Vienna e Norimberga. Aggiorna la Content Delivery Network (CDN) per supportare gli utenti colpiti da conflitti globali, garantendo una migliore accessibilità in tutto il mondo e velocizza il download dei torrent per i target di download della comunità tramite il mirroring dei download GitHub sulla CDN Armbian. Armbian 25.2 apporta anche vari miglioramenti alle schede e ai SoC già supportati. Tra questi vi sono Rock S0, NanoPi R6S, Radxa E20C, BananaPi BPI-F3, Banana Pi BPI-CM4, Banana Pi BPI-M4 Zero, BIGTREETECH Pi 2/CB2, youyeetoo R1, Radxa Zero, Allwinner A10, Avaota-A1, CoolPi CM5, Rockchip 64, Odroid XU4, JetHome JetHub D2, Raspberry Pi 5, Raspberry Pi Compute Module 5 e altri.

Per maggiori dettagli sulle modifiche incluse in Armbian 25.2, è possibile consultare la pagina dell’annuncio della versione e il changelog completo. Il nuovo aggiornamento è già disponibile dal sito ufficiale per un’ampia gamma di dispositivi ARM, tra cui la maggior parte dei modelli Raspberry Pi.