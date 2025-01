Arrestato soldato USA che ha hackerato e diffuso chiamate tra Trump e Harris

Negli Stati Uniti è stato arrestato un soldato dell’esercito accusato di aver partecipato a un’azione di hacking che aveva come obiettivo registrazioni telefoniche e la relativa diffusione delle stesse.

Secondo l’accusa, il ventenne Cameron John Wagenius ha venduto quelle che vengono definite come “registrazioni telefoniche riservate” attraverso piattaforme online. Secondo quanto sostenuto da KrebsOnSecurity, il soldato avrebbe assunto in rete in nickname Kiberphant0m, collegato a una vasta operazione che ha interessato l’hacking di ben 15 aziende di telecomunicazioni. Lo stesso soggetto, a quanto pare, sarebbe stato coinvolto nella violazione di dati nota come Snowflake.

Lo scorso mese di novembre, Wagenius ha pubblicato quelli che dovrebbero risultare i registri delle chiamate tra Donald Trump e Kamala Harris, anche se non è ancora chiaro se tali contenuti siano autentici o meno.

Chiamate tra Trump e Harris trapelate e diffuse online: ecco chi sembra essere il colpevole

Stando a quanto riportato da Krebs, la posizione di Kiberphant0m sarebbe aggravata anche da altri comportamenti. Nel 2023, l’hacker sembra aver venduto credenziali di accesso legate a un appaltatore della difesa statunitense. D’altro canto, Wagenius era all’epoca impegnato a lavorare alle comunicazioni in una base dell’esercito in Corea del Sud, una posizione favorevole per compiere questo tipo di azioni.

Dopo la presunta fuga di dati riguardanti Trump e Harris, Krebs ha analizzato a fondo le comunicazioni online di Kiberphant0m, tracciando il profilo dell’hacker e intuendo che potesse trattarsi di un soldato statunitense.

Per gli states il 2024 non è di certo stato un anno semplice sotto il punto di vista della sicurezza informatica. Giusto negli ultimi giorni del 2024 è arrivata la conferma da parte del Dipartimento del tesoro per quanto riguarda un attacco informatico da parte di hacker cinesi, mentre i casi di attacchi ransomware (nel contesto scolastico e non solo) sono aumentati in modo costante negli ultimi mesi.