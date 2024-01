Arriva Copilot Pro: tutte le novità rivelate da Microsoft

Il divario tra Copilot e il chabot più famoso al mondo, ovvero ChatGPT, sembra essere destinato ad assottigliarsi sempre di più. Nelle scorse ore, infatti, Microsoft ha annunciato il lancio di Copilot Pro, una versione premium di questo strumento.

Copilot Pro, a detta di Microsoft stessa, è pensata per gli utenti più esperti, con funzioni avanzate per quanto concerne scrittura, progettazione e codifica. Oltre a una maggiore assistenza rispetto al servizio base, il servizio premium offrirà accesso prioritario a GTP-4 Turbo di OpenAI, oltre a utility specifiche per la generazione avanzata di immagini con l’IA.

Lo strumento, come è facile intuire, offrirà una piena integrazione con tutti gli strumenti di Microsoft 365, con possibilità di interagire rispetto a Word, Excel, PowerPoint, Outlook e OneNote, a prescindere dalla piattaforma utilizzata dall’utente (sia esso un PC Windows, un sistema macOS o un iPad).

Copilot Pro: costo e informazioni sulla versione premium dell’assistente virtuale di Microsoft

L’introduzione del piano a pagamento, però, non è l’unica novità riguardo all’assistente virtuale di Microsoft. Anche la versione standard di Copilot, infatti, è stata aggiornata in modo sostanziale.

Gli update, che da oggi saranno gradualmente attivi ai primi utenti, riguardano funzioni per utilizzi specifici dell’assistente, con l’integrazione di GPT utilizzabili in diverse aree: dai viaggi al fitness fino alla cucina. Sebbene questi siano disponibili per tutti, solo gli utenti Pro avranno la possibilità di creare autonomamente dei GPT.

Ma quanto costa Copilot Pro? Microsoft ha rivelato come l’abbonamento sia da 20 dollari al mese per utente, di fatto “pareggiando” la proposta di ChatGPT Plus.

Un costo, tra l’altro, più che comprensibile visto quanto costa a Microsoft gestire l’infrastruttura che regge il suo assistente virtuale. Di fatto, i costi hardware per il mantenimento di Copilot, si aggirerebbero intorno ai 700.000 dollari al giorno. Proprio per questo motivo, a febbraio dello scorso anno, anche OpenAI ha optato per introdurre un abbonamento Plus del suo chatbot.