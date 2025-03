Arriva in Windows un incredibile tool Microsoft per la conversione audio e video, grazie ai PowerToys

I Microsoft PowerToys sono una raccolta di strumenti avanzati per Windows, progettati per migliorare la produttività e personalizzare l’esperienza utente. Sviluppati da programmatori Microsoft, offrono funzionalità come FancyZones per la gestione avanzata delle finestre, PowerRename per la rinomina di file in batch, PowerToys Run per una ricerca rapida, Always on Top per mantenere finestre in primo piano. Sono open source e pensati per utenti evoluti. Tra gli innumerevoli tool che compongono i PowerToys ce n’è uno che subisce un importante aggiornamento diventando in grado di abilitare la conversione audio e video durante una semplice operazione di copia e incolla.

Incolla avanzato nei Microsoft PowerToys: arriva la transcodifica da un formato all’altro

“Incolla avanzato” (Advanced Paste) è una funzionalità dei PowerToys che migliora notevolmente la gestione degli appunti in Windows. La funzionalità offre diverse opzioni per incollare il contenuto degli appunti in vari formati, come testo normale, Markdown, JSON e anche come file di testo o immagine. Grazie a Incolla avanzato, è possibile riconoscere il testo nelle immagini e incollarlo come testo modificabile (OCR).

Utilizzando il PowerToy Incolla avanzato, è inoltre possibile accedere rapidamente alla cronologia degli appunti, facilitando la selezione e l’incolla di elementi precedentemente copiati in memoria.

Una delle caratteristiche più innovative è l’integrazione con l’intelligenza artificiale (AI), che consente di trasformare il testo copiato in vari modi, come traduzioni, sintesi, generazione di codice, o riscrittura in stili diversi. La caratteristica è disponibile nelle più recenti versioni dei PowerToys e può essere attivata utilizzando la scorciatoia da tastiera Windows+MAIUSC+V , eventualmente personalizzabile.

Trasformare audio e video da un formato all’altro con una semplice operazione di copia e incolla

Mettete da parte strumenti come VLC e Handbrake: il PowerToy Incolla avanzato permette da oggi di effettuare una transcodifica istantanea di vari file audio e video.

Per procedere in tal senso, basta premere normalmente la combinazione di tasti CTRL+C per copiare il file audio o video negli appunti quindi usare la combinazione Windows+MAIUSC+V per scegliere il file che si desidera ottenere.

Prendete ad esempio un file MKV (Matroska) scaricato da questo sito Web. Copiandolo in memoria quindi richiamando Incolla avanzato con la pressione di Windows+MAIUSC+V , è possibile richiedere una transcodifica in MP4 (H.264/AAC).

Ancora, un file MP4 può essere incollato come MP3, estraendo dal video solamente il flusso audio. I possibili campi applicativi, almeno per le esigenze comuni e basilari, sono comunque davvero estesi.

Credit immagine in apertura: iStock.com – tolgart