La cura dei nostri amici felini si evolve e abbraccia le nuove tecnologie, con soluzioni che non solo semplificano la gestione quotidiana ma puntano a un vero e proprio salto di qualità nel benessere animale.

In questo contesto si inserisce Petlibro Luma, una delle ultime innovazioni nel panorama delle lettiera smart, capace di unire automazione, raccolta dati e strumenti di monitoraggio sanitario direttamente tra le mura domestiche.

Petlibro Luma promette di ridefinire il concetto di igiene felina, grazie a un sistema avanzato che integra tre sensori di controllo, riconoscimento individuale fino a dieci gatti e una sofisticata analisi delle feci tramite Intelligenza Artificiale. L’obiettivo non è soltanto la pulizia automatica, ma la creazione di un vero ecosistema informativo in grado di prevenire e segnalare tempestivamente eventuali anomalie comportamentali o fisiologiche.

L’AI al servizio dei nostri amici felini

Al centro del dispositivo, un algoritmo intelligente distingue con precisione tra urine e feci, valuta la consistenza dei materiali raccolti e invia notifiche in caso di parametri fuori norma.

Ogni accesso alla lettiera viene tracciato: vengono registrati peso, frequenza e identità dell’animale, rendendo il sistema particolarmente prezioso per chi deve tenere sotto controllo gatti anziani o soggetti a patologie croniche, come l’insufficienza renale. La possibilità di seguire in tempo reale le abitudini fisiologiche dei propri animali apre nuovi scenari nella prevenzione, consentendo di individuare cambiamenti che, altrimenti, passerebbero inosservati.

La funzione per riconoscere più gatti è uno dei punti di forza del sistema: ogni felino dispone di un profilo personale, con storico di peso e video degli accessi, consultabili direttamente dall’app dedicata. L’architettura di sicurezza si basa su tre livelli: sensori visivi, sensori di peso e rilevatori a infrarossi, che impediscono l’attivazione della macchina se la lettiera non è completamente libera e garantiscono l’arresto immediato in caso di avvicinamento di un animale.

Dopo ogni utilizzo, i rifiuti vengono raccolti in un cassetto sigillato, progettato per contenere fino a una settimana di materiale per due gatti. Questo aspetto si rivela fondamentale soprattutto in presenza di ritmi di vita intensi o per chi desidera ridurre al minimo la gestione manuale.

L’utilizzo dell’app

Il controllo degli odori rappresenta un ulteriore punto di eccellenza: la ventilazione attiva con filtri al carbonio, regolabile via app, permette di mantenere l’ambiente domestico fresco e privo di fastidi olfattivi, anche in presenza di più animali.

L’integrazione con l’app mobile consente di personalizzare le impostazioni, ricevere allerte e monitorare in tempo reale l’attività dei propri gatti, trasformando la lettiera in un vero e proprio strumento di monitoraggio sanitario. La raccolta sistematica di dati, come frequenza degli accessi e trend ponderali, può essere condivisa con il veterinario, offrendo informazioni oggettive e supportando diagnosi precoci.