Artemis III: la tuta spaziale per la missione sulla Luna è di Prada | FOTO

Dopo aver rimandato la missione per raggiungere la Luna al 2026, la missione Artemis III ha visto arrivare anche le tute che indosseranno gli astronauti coinvolti. Grazie ad una partnership di Axiom Extravehicular Mobility Unit (AxEMU) con Prada, ecco nascere la nuova tuta spaziale che partirà tra poco meno di due anni.

Il celebre brand italiano è stato scelto per trovare delle soluzioni innovative con un approccio verso il futuro creando dunque anche un precedente che aiuterà a connettere i vari settori tra loro. Le due aziende hanno lavorato in pura sinergia per il design esterno e per la ricerca dei materiali che hanno portato dunque all’unione creatività e alta ingegneria. Durante la fase di sviluppo Axiom Space aveva mostrato queste tute destinate alla missione Artemis III colorate di scuro proprio per non mostrare la tecnologia che c’era a bordo. Il materiale ovviamente sarà nella colorazione bianca.

Prada arriva sulla Luna con Artemis III: ecco le nuove tute spaziali che partiranno nel 2026

Queste sono le parole da parte di Matt Ondler, presidente di Axiom Space, in merito alla novità presentata proprio ieri a Milano; oltre a definire questo come un vero momento storico, ecco le sue dichiarazioni a margine dell’evento di presentazione:

“È un design con l’uomo al centro, sarà il primo astronauta con questa tuta, il primo non americano, si muoverà in un ambiente molto ostile, alla ricerca dell’acqua nel Polo Sud della Luna, dove è molto freddo, per questo serve innovazione ad alto tasso ingegneristico. I nostri team specializzati hanno ridefinito lo sviluppo delle tute spaziali per il progetto AxEMU, esplorando soluzioni innovative con un approccio avanguardistico al design. Abbiamo rotto gli schemi. La partnership fra Axiom Space e Prada segna un precedente che ci aiuterà a ripensare le collaborazioni fra settori, aprendo nuove strade e opportunità per i servizi spaziali commerciali“.