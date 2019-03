Apple punta tutto sui contenuti: ecco le nuove piattaforme di streaming

L'evento cloud della giornata odierna è stata l'attesa presentazione Apple dal titolo Inizia lo spettacolo.

I rappresentanti della società di Cupertino, coadiuvati da tante stelle del mondo dello spettacolo, hanno presentato i nuovi servizi TV Channels e TV+: il primo si propone come una piattaforma che combina show televisivi e film provenienti da diversi canali, tutti già conosciuti e gestiti da differenti network (ci sono anche Amazon Prime Video e HBO).



Apple TV Channels sarà disponibile anche sulle smart TV come app a sé stante oltre che sui dispositivi quali Fire TV e Roku. Il debutto sarà inizialmente limitato a 10 Paesi ma la Mela conta di raggiungere, presto, 100 nazioni in tutto il mondo.



Apple TV+ è invece una nuova piattaforma per lo streaming di contenuti originali: sul palco è salito niente meno che Steven Spielberg che ha "messo il cappello" sulla proposta della Mela.

Non è dato sapere quanto costerà l'abbonamento mensile.





Certo è che Apple sta puntando tantissimo sui contenuti: l'etichetta, fondata proprio da Spielberg tornerà in attività proprio sulla piattaforma Apple TV+; Jennifer Aniston, Reese Witherspoon e Steve Carell lavoreranno in prima persona su; tanti altri volti conosciutissimi contribuiranno alla crescita del servizio.