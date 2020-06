Arrivano i nuovi cavi USB-C Highspeed e Superspeed by Techly

I cavi USB-C sono sempre più utilizzati per il collegamento alla rete elettrica e quindi per la ricarica della batteria oltre che per il trasferimento dati su smartphone, tablet e notebook.



Techly, azienda da sempre al passo con ogni evoluzione nel mondo mobile, ha presentato la nuova linea di cavi USB-C, formato scelto da un sempre maggior numero di produttori anche per via della praticità di utilizzo grazie al fatto di risultare reversibile.



I nuovi cavi Techly rappresentano un'ottima soluzione per venire incontro alle esigenze di sincronizzazione e ricarica veloce dei nuovi dispositivi, facilitando lo smart working e rispondendo agli usi professionali di un mercato in continua evoluzione.





La prima gamma di cavi presentati è la linea, in grado connettere una periferica USB-C a un hub o PC con porta USB 2.0 Type-A con ricarica fino a 2 Ampere e velocità di trasferimento dati fino a 480 Mbps.Dotati di un connettore USB Type-A maschio e di un connettore USB-C maschio, i cavidi Techly sono disponibili in diverse varianti di lunghezza da 0,1 m fino a 2 m nel colore nero ( ICOC MUSB20-CMAM01T lungo 0,1 m, ICOC MUSB20-CMAM05T lungo 0,5 m, ICOC MUSB20-CMAM10T lungo 1 m, ICOC MUSB20-CMAM20T lungo 2 m).Disponibili in colore bianco invece i modelli ICOC MUSB20-CMAM10TW lungo 1 m, e ICOC MUSB20-CMAM20TW lungo 2 m.

In grado di prestazioni ancora migliori sono i: ideali per ricaricare e sincronizzare, supportano una velocità di trasferimento dati fino a 5 Gbps e permettono di gestire fino a 3 Ampere di corrente.Questi cavi si presentano con un connettore USB 3.0 Type-A maschio e un connettore USB-C maschio assicurando così la connessione di dispositivi USB 3.1, 3.0 o 2.0 Type-A a una porta USB-C.Sono disponibili nella variante di colore nero i seguenti modelli: ICOC MUSB31-CMAM05T lungo 0,5 m, ICOC MUSB31-CMAM10T lungo 1 m e ICOC MUSB31-CMAM20T lungo 2 m.Techly mette a disposizione anche la gamma diche supportano il trasferimento dati fino a 10 Gbps nelle 2 misure di colore nero: ICOC MUSB312-CMAM05T lungo 0,5 m e ICOC MUSB312-CMAM10T lungo 1 m.Tutte le gamme di cavi progettate da Techly si contraddistinguono sia per la qualità costruttiva che per i materiali usati, conformi alle normative europee, sono indicati per l'uso quotidiano assicurando così il trasferimento dati sicuro, veloce e senza degradazione di segnalePer non perdere la bussola e riconoscere a colpo d'occhio i cavi USB, il nostro suggerimento è quello di concentrarsi solo sulle sigle "Gen 1" (5 Gbps), "Gen 2" (10 Gbps), "Gen 2x2" (20 Gbps) e "Gen 3x2" (40 Gbps) per capire le velocità di trasferimento dati raggiungibili come valore massimo.USB 3.0 e USB 3.1 Gen.1 sono esattamente la stessa cosa. Inoltre, quando si legge USB 3.2 Gen 1, si ha comunque a che fare con un cavo di tipo USB 3.0 che trasferisce fino a 5 Gbps. Quando l'indicazione "Gen." è assente significa che si tratta di un cavo USB 2.0.Attenzione, inoltre, alle modalità con cui si collegano i vari dispositivi: USB: come capire quali dispositivi sono più veloci ed evitare rallentamenti