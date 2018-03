BranchScope, un nuovo attacco sfrutta le lacune dei moderni processori - IlSoftware.it

Un team di ricercatori composto dagli accademici di quattro università statunitensi ha rilevato nuove lacune di sicurezza all'interno dei moderni processori.

Il solco è stato ormai tracciato con la scoperta delle vulnerabilità Meltdown e Spectre: gli esperti di mezzo mondo si stanno quindi concentrando sui cosiddetti side-channel attack, ovvero quei tentativi di aggressione che fanno leva sull'implementazione di un sistema e sullo sfruttamento delle informazioni gestite durante il suo normale corretto funzionamento.



Al centro dell'indagine vi è, ancora una volta, l'esecuzione speculativa, caratteristica utilizzata nei processori per ottimizzare le prestazioni durante la gestione del codice.

I moderni microprocessori con pipeline usano l'esecuzione speculativa per ridurre il costo delle istruzioni di salto condizionato: quando viene incontrata un'istruzione di salto condizionato, il processore cerca di intuire quale delle due vie è più probabile che venga presa e comincia immediatamente ad eseguire le istruzioni da quel punto. Nel caso in cui l'ipotesi si rivelasse poi errata, tutti i calcoli eseguiti in anticipo vengono eliminati.





Il nuovo attacco, battezzato, fa quindi leva sull'ma prende di mira una nuova porzione del suo processo.Similmente a quanto fa la seconda variante di Spectre,, ipotizzando ciò che avverrà successivamente.

Nel video che pubblichiamo di seguito e che è stato realizzato dai tecnici di Intel, a circa 35 secondi vengono spiegati i concetti di base legati all'e allaLa tecnicaIn questo modo un aggressore puòGli studiosi affermano chee spiegano di aver condotto, con successo, una serie di test sulle CPU x86_64 Sandy Bridge, Haswell e Skylake.È interessante notare che l'Secondo gli accademici le patch anti Spectre sarebbero inefficaci nei confronti di BranchScope ma che comunque i produttori hardware e software possono attivarsi per bloccare sul nascere anche questa nuova tipologia di attacco.Per chi volesse approfondire, qui è consultabile la relazione tecnica che è stata prodotta.