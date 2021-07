Chuwi Hi10 GO, in arrivo il primo tablet 2-in-1 al mondo con processore Intel a 10 nm - IlSoftware.it

Le caratteristiche del primo tablet 2-in-1 basato su processore Intel Celeron N4500 a 10 nn (architettura Tremont). Veloce, con 6 GB di RAM, 128 GB di storage interno e Windows 10 preinstallato.

Stando a quanto confermato dalla stessa azienda, Chuwi lancerà a fine luglio un versatile ed efficiente tablet 2-in-1: Hi10 GO.

Come da tradizione Chuwi, si tratta di un prodotto che aggredisce il mercato con una dotazione hardware convincente unita a un prezzo davvero interessante.

Hi10 è infatti una delle serie di dispositivi che ha venduto di più in assoluto e il produttore intende continuare sulla stessa strada presentando un prodotto innovativo e performante ma allo stesso tempo economico.

Chuwi Hi10 GO è il primo tablet 2-in-1 al mondo ad essere equipaggiato con un processore Intel Celeron realizzato a 10 nm proponendo anche un ampio schermo da 10,1 pollici e Windows 10 preinstallato. Il tutto per l'equivalente di soli di circa 250 euro (299 dollari).

Scendendo maggiormente nel dettaglio, Hi10 GO utilizza un processore dual core Intel Celeron N4500 del 2021 basato su architettura Tremont capace di lavorare fino a una frequenza di 2,8 GHz in modalità turbo.

Il valore TDP del processore Intel è inferiore a 6W: la nuova architettura Tremont riesce a ridurre al minimo i consumi energetici pur aumentando del 30% il valore IPC (istruzioni per ciclo) rispetto alla precedente generazione.

Hi10 GO integra inoltre la sezione grafica Intel UHD di undicesima generazione con la GPU che può spingersi fino a 750 MHz di clock, supporta la decodifica video 4K 4096x2160 pixel a 60 Hz ed è quindi adatta a far fronte alle tipiche esigenze in ambito lavorativo e sul versante dell'intrattenimento.

Il processore N4500 viene utilizzato principalmente per i notebook più leggeri e maneggevoli ma Chuwi ha deciso di implementarlo in modo creativo a un tablet 2-in-1 così da assicurare ottime prestazioni per la tipologia di dispositivo.

La tastiera rimovibile e lo stilo sensibile alla pressione fanno sì che Hi10 Go possa diventare anche uno strumento per la produttività, non soltanto per la fruizione dei contenuti digitali.

Hi10 GO conserva il design in alluminio dei suoi "fratelli" più recenti, presenta un corpo sottile (8,5 mm) e si mette in evidenza per il peso ridotto (meno di 700 grammi).

Lo schermo IPS da 10,1 pollici è contraddistinto da una risoluzione Full HD e ha rapporto d'aspetto 16:10.

La configurazione hardware prevede l'utilizzo di 6 GB di RAM LPDDR4 e 128 GB di storage interno. La batteria ad alta capacità permette di raggiungere un'autonomia di 6 ore e offre il supporto per la ricarica rapida su porta USB-PD.

Il dispositivo integra una doppia porta USB Type-C, uscita Micro HDMI, slot per l'inserimento di schede micro SD.

Il nuovo tablet 2-in-1 Hi10 GO sarà lanciato ufficialmente alla fine di luglio 2021, con una tastiera magnetica e la penna digitale (4096 livelli di pressione) comprese nel prezzo.