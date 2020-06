Dropbox Password, in arrivo un nuovo password manager. Si parte con Android

Dropbox prova a entrare nel mondo dei password manager presentando, per il momento, una nuova app destinata ai dispositivi Android.

Si chiama Dropbox Passwords e come altre soluzioni già disponibili sul mercato consente di effettuare il backup delle proprie credenziali e di altri dati personali usando i server cloud dell'azienda.



La peculiarità più importante di Dropbox Passwords, tuttavia, è che adotta il concetto di crittografia zero-knowledge: ciò significa che la chiave utilizzata per decodificare i dati è nota esclusivamente all'utente e conservata solo sul suo dispositivo.

Dropbox sottolinea che né il personale della società né nessun altro soggetto, ad esclusione del legittimo proprietario, potrà accedere ai dati crittografati conservati sui suoi server.



Non è dato sapere se Dropbox Passwords, attualmente in versione beta per Android e accessibile solo su invito, venga reso disponibile anche per altre piattaforme.

Certo è che Dropbox si accinge ad accedere a un mercato già estremamente affollato. Dalla sua Dropbox Passwords ha il fatto che si tratta di un servizio proposto da uno degli strumenti di archiviazione e sincronizzazione dei file più apprezzati e utilizzati al mondo.





Da tempo si sta cercando di abbandonare progressivamente l'utilizzo delle password ma la realtà è che esse continuano a rimanere pressoché indispensabili per autenticarsi su qualunque tipo di account. Ove possibile, l'utilizzo di soluzioni per l'autenticazione a due fattori contribuisce a rendere più sicuri gli account che si utilizzano: vedere Sicurezza account, come migliorarla con le chiavette FIDO2