Facebook Messenger come WhatsApp, limita l'inoltro dei messaggi

Con il preciso intento di combattere la diffusione di fake news (Fake news: cosa sono, come riconoscerle e perché sono diventate un problema), Facebook ha limitato l'inoltro dei messaggi su WhatsApp all'inizio dello scorso anno. Da allora i messaggi ricevuti possono essere inoltrati solo a cinque contatti.

Da oggi lo stesso approccio viene utilizzato in Facebook Messenger, l'altra applicazione per la messaggistica istantanea dell'azienda fondata da Mark Zuckerberg.



La limitazione sull'inoltro dei messaggi arriva in Facebook Messenger con restrizioni identiche a quelle di WhatsApp.

"Limitare l'inoltro dei messaggi è un modo efficace per fermare la disinformazione e la diffusione di contenuti dannosi che possono causare enormi danni nel mondo reale", hanno dichiarato i portavoce di Facebook.



D'ora in avanti, quindi, anche su Facebook Messenger si possono inoltrare i messaggi solo a cinque contatti o gruppi.





Secondo Facebook la misura già adottata su WhatsApp si è rivelata molto efficace e proprio per questo motivo viene adesso estesa a Messenger.A poco più di un anno dopo la sua prima implementazione, Facebook ha registrato - all'interno del network WhatsApp - una riduzione del 70% dell'inoltro di messaggi virali in tutto il mondo. Va detto che i messaggi virali non possono essere messi sullo stesso piano delleed è per questo motivo che in molti hanno parlato di un tentativo di censura.

Vale la pena ricordare che i vertici di Facebook sono stati più volte interrogati dalle autorità statunitensi con l'accusa di aver permesso la diffusione di notizie false e messaggi che incitavano all'odio.È quindi questo uno dei motivi principali per cui Facebook si è dapprima attivata per limitazione la diffusione dei messaggi inoltrati su WhatsApp e ora sulla stessa app Messenger.