Facebook vuole creare la sua crittomoneta: sarà stabile e ancorata al dollaro

Nella pagina che raccoglie le informazioni sulla ricerca di nuove figure professionali da inserire nell'organico di Facebook, l'azienda aveva pubblicato diversi annunci di lavoro. I professionisti cui il social network è interessato sono anche esperti in materia di blockchain.

Sebbene il termine blockchain faccia subito correre la mente al mondo delle crittomonete (e in effetti tutto è partito da qui) il concetto è stato adottato in molteplici settori industriali e i campi applicativi non si contano più: Blockchain: cos'è, come funziona e perché se ne parla tanto.





Nel caso di Facebook, però, la ricerca di esperti in tema di blockchain potrebbe proprio avere a che fare con ilStando a fonti vicine all'azienda di Menlo Park,e, successivamente, del social network in generale.È pur vero che chi ha fatto investimenti nelle principali crittovalute da circa un anno ha perso gran parte del suo capitale malegata al dollaro statunitense.

Lesono infatti crittovalute che, come suggerisce il nome, fanno della stabilità del prezzo il loro punto di forza. Anche se non sono vincolate ad alcuna banca centrale, lesi ancorano comunque ad alcune valute. Facebook avrebbe scelto proprio il dollaro.In questo modo le parti che scambiano denaro non ci rimetteranno a seguito della volatilità del prezzo e lepossono essere usate per pagare beni e servizi.Secondo le voci di corridoio,e potrebbe diventare uno dei responsabili dello sviluppo dell'ambizioso progetto.Sebbene laPerché proprio l'India? Perché non si contano gli emigrati di quel Paese sparsi in ogni angolo del mondo: l'utilizzo della crittomoneta Facebook per trasferire velocemente e in modo sicuro denaro verso la nazione di origine sarebbe quindi un eccellente banco di prova.