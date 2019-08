Google Maps diventa multimodale e combina i suggerimenti con l'utilizzo di bici e ride-sharing

Individuare il tragitto migliore per giungere più rapidamente a destinazione senza rimanere imbottigliati nel traffico diverrà ancora più semplice con Google Maps.

Gli sviluppatori della società di Mountain View hanno annunciato che Maps si arricchirà a breve di una nuova funzione che permetterà di combinare le indicazioni relative al trasporto pubblico con le opzioni per lo spostamento in bicicletta e mediante ride-sharing.

La novità sarà disponibile nelle prossime settimane su Android e iOS in 30 Paesi di tutto il mondo.





", ha scritto Google in un post. "".Inserendo una destinazione nella casella di ricerca di Google Maps e toccando l'apposito pulsante, l'applicazione fornirà nuove indicazioni basate sull'utilizzo di bici e ride-sharing combinate con i suggerimenti più tradizionali.Scegliendo una soluzione basata sulla condivisione del viaggio, Maps mostrerà le informazioni su ogni tappa, il costo stimato del viaggio, la lunghezza del tragitto, il traffico e l'orario di partenza. Selezionando la bicicletta si vedranno percorsi "a misura di ciclista".

Le nuove abilità di Google Maps, con l'introduzione delle funzionalità per il "", proseguono sulla stesso solco tracciato di recente dalla società statunitense. Degna di nota è infatti lautilizzati per gli spostamenti. Grazie all'implementazione di algoritmi di, Maps indica anche le previsioni di ritardo degli autobus, anche quando le compagnie non condividono tali dati (vedere Google Maps stima i ritardi degli autobus e stabilisce quanto sono affollati ).