Hyperloop Italia, treni supersonici fino a 1.200 km/h. Prima tratta presentata a giorni

Nel corso di un evento appena svoltosi a Roma, Gabriele Bipop Gresta, imprenditore italiano (è nato a Terni nel 1971) fondatore di HyperloopTT, ha ufficialmente portato al debutto la startup Hyperloop Italia.

Si tratta della nuova azienda che nel nostro Paese lavorerà per realizzare concretamente l'idea dei treni a levitazione magnetica, capaci di raggiungere i 1.200 km/h.



Ne avevamo parlato più volte in passato confermando il vivo interesse mostrato al fine del dispiegamento di infrastrutture per trasporti all'avanguardia lungo tutta la Penisola: HyperloopTT, treni ad altissima velocità anche in Italia.





Le incredibili velocità che possono raggiungere i treni Hyperloop sono possibili grazie alla levitazione magnetica. I treni possono viaggiare sul tracciato ferroviario senza mai toccare le rotaie: repulsione e attrazione magnetica diventano forze che possono essere sfruttate per ridurre drasticamente gli attriti. Grazie al vuoto pneumatico creato nelle tratte Hyperloop, non esiste non solo il contatto tra ruote e rotaie ma neppure l'attrito dell'aria (come invece accade nelle installazioni a levitazione magnetica già esistenti in Cina e Giappone).

Come e dove verranno realizzate le tratte Hyperloop a levitazione magnetica in Italia

La progettazione dei piloni Hyperloop è tale da rendere la struttura a prova di terremoto nonché autosufficiente in termini energetici. Grazie ai pannelli solari posti lungo tutta la parte superiore dei tubi e grazie a un sofisticato sistema di recupero energetico, l'intero sistema viene descritto come del tutto autosufficiente. Durante la presentazione romana, i vertici di Hyperloop Italia hanno spiegato che i gestori delle reti di trasporti hanno in concessione circa 20 metri ai lati delle loro tratte che potranno essere sfruttati per approntare le infrastrutture di Hyperloop. Dalla startup italiana si è preferito non parlare ancora delle prime tratte che saranno realizzate. Voci di corridoio suggeriscono tra le prime realizzazioni un link tra diverse città. Sono stati confermati ripetuti contatti con gli enti regionali. Gresta ha rivelato che con la presentazione dei primi studi di fattibilità prevista per il prossimo 20 febbraio. Per 80 chilometri ci vorranno investimenti per 1,6 miliardi di euro capaci di generare, secondo le stime, più di 11.000 posti di lavoro e 14.000 di indotto. Le tratte, ha spiegato l'amministratore delegato, saranno realizzate con un impegno economico privato-pubblico (lo Stato si impegnerebbe esclusivamente per il 20% del budget). L'80% degli investimenti arriverebbe da realtà italiane e straniere divenendo interamente recuperabile, stando ai calcoli, in una finestra temporale di 8-10 anni. Hyperloop Italia sta lavorando per realizzare anche un centro di ricerca al fine della promozione dei progetti di mobilità avanzata nel nostro Paese. HyperloopTT, fondata proprio da Gresta e Dirk Ahlborn nel 2013 conta oggi 800 scienziati di 52 Paesi che vi lavorano attivamente: Hyperloop Italia è la sua "incarnazione tricolore".