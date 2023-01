Intel Core i9-13900KS: frequenza di clock pari a 6 GHz per il nuovo Raptor Lake - IlSoftware.it

Intel presenta un nuovo processore Core i9-13900KS di tredicesima generazione con moltiplicatore sbloccato, quindi adatto agli appassionati di overclocking. Per la prima volta viene toccato il traguardo dei 6 GHz in modalità turbo.

Menzionato inizialmente durante il keynote di apertura dell'evento Innovation 2022 dal CEO Pat Gelsinger, Intel ha presentato oggi il suo nuovo Core i9-13900KS, il primo processore al mondo per PC che offre 6 GHz come frequenza turbo massima (senza overclocking).

Destinato ai creatori di contenuti su desktop e agli appassionati di gaming, il processore appena svelato va ad ampliare la famiglia di tredicesima generazione (Raptor Lake-S) permettendo di raggiungere nuove vette prestazionali grazie all'architettura ibrida.

Presentato come una vera e propria pietra miliare nel computing desktop, Core i9-13900KS è un processore sbloccato che quindi permette ampie possibilità di overclocking da parte degli utenti interessati.

Oltre a 24 core (8 core performance "P" e 16 ad elevata efficienza energetica "E"), Core i9-13900KS integra una Smart Cache di 36 MB per sostenere importanti carichi di lavoro e 20 linee PCIe (sedici PCIe 5.0 e quattro PCIe 4.0).

In termini di compatibilità, il processore può essere installato sulle schede madri basate su chipset Z790 e Z690, con il BIOS aggiornato. Inoltre, sono supportate memorie DDR5 5600 MT/s e DDR4 3200 MT/s. Ha un TDP di base pari a 150W, leggermente più alto rispetto ai 125W del 13900K.

Confrontando il processore Core i9-13900KS in edizione speciale con il normale Core i9-13900K, si nota un aumento di 200 MHz sui P-core in modalità turbo per raggiungere l'obiettivo dei 6 GHz.

Le altre specifiche, come la frequenza di base e turbo degli E-core, rimangono invariate rispettivamente a 2,2 e 4,3 GHz. Confermata la presenza della sezione grafica UHD 770.

Core i9-13900KS è già disponibile con un prezzo consigliato di 699 dollari nella sua confezione originale presso i rivenditori di tutto il mondo oppure integrato nei sistemi dei partner di canale e OEM Intel.