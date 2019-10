Intel: HyperThreading sui processori Intel Core i3 e i5 di decima generazione

È guerra con AMD. Per anni le CPU quad-core erano rimaste standard e punto di riferimento nel mercato mainstream. Con il lancio dei suoi processori Ryzen, AMD ha costretto Intel a cambiare le sue strategie e a rivedere significativamente la struttura dei suoi processori andando ad aggiungere core ai suoi i3, i5 e i7.

Con i Ryzen, infatti, AMD ha alzato l'asticella portando a sei i core fisici (12 logici) per i prodotti destinati alla fascia media, a otto core (16 core fisici) quelli destinati alla gamma alta soprattutto usando una politica di prezzi particolarmente aggressiva.



L'arrivo dei Ryzen 3000 ha posto nuovamente AMD in pole position: l'architettura da poco presentata è infatti equilibrata in termini di prestazioni, consumi e prezzo

Per rispondere alla staffilata di AMD, Intel sta ultimando i preparativi in vista del lancio dei processori Comet Lake S, una generazione di transizione dovrebbe davvero essere l'ultima a 14 nm. La serie Core 10000 sarà basata su questa architettura e secondo diverse fonti vicine alla società di Santa Clara, Intel avrebbe deciso di portare la tecnologia HyperThreading sulle CPU Core i3 e Core i5.

Una mossa curiosa poiché ci lascerebbe le seguenti configurazioni per i processori di decima generazione: i Core i3 con quattro core fisici e otto logici; Core i5 con sei fisici e dodici logici; Core i7 con otto fisici e sedici fisici; Core i9 con dieci fisici e venti logici.





Se quest'impostazione venisse confermata,

Quanto è cambiato lo scenario in un lasso temporale così breve, con AMD in grande spolvero ripresasi dopo lo storico misero fallimento della microarchitetturache ancora oggi tanto brucia.I processori Comet Lake S non porteranno alcun reale aumento in termini di IPC rispetto alle generazioni attuali (Core 8000 e Core 9000); i miglioramenti prestazionali che offriranno saranno frutto di un aumento delle frequenze di lavoro e del numero totale di core e thread.Intel si è orientata su un ciclo di rinnovo delle schede madri ogni due generazioni, con poche eccezioni. La nuova generazione di processori Intel utilizzerà i chipset della serie 400, il che significa che chi vuole aggiornare le proprie apparecchiature dovrà acquistare una nuova scheda madre, cosa che è già avvenuta nella transizione dai processori della serie Core 7000 alle CPU della serie Core 8000.L'arrivo dei processori Ice Lake S comporterà il balzo verso un processo costruttivo a 10 nm con grandi cambiamenti nell'architettura e nelle prestazioni. Anche qui ci si dovrà attrezzare con nuove schede madri., salvo ritardi.