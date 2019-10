Intel annuncia gli Xeon W-2200: fino a 18 core fisici alla metà del prezzo della generazione precedente

Con la concorrenza che si è fatta sempre più agguerrita, Intel ha deciso per un taglio di prezzi "consistente" dei suoi processori di fascia alta. L'azienda ha cominciato con i nuovi Cascade Lake (vedere I nuovi processori Intel Cascade Lake X costeranno fino al 50% in meno rispetto agli Skylake X) ma lo stesso approccio riguarderà anche le CPU come lo Xeon W-2200.



Intel ha annunciato otto nuovi processori prodotti a 14 nm, prima dell'introduzione dei modelli realizzati ricorrendo a un processo litografico a 10 nm, l'anno prossimo.

Si tratta di processori più costosi rispetto ai Core X annunciati pochi giorni fa ma aggiungono caratteristiche importanti per il settore di business.





Si parte dallo Xeon W-2223 a 4 core fisici (294 dollari) per arrivare ai 18 core fisici dello Xeon W-2295 da 1.333 dollari. Tutti compatibili con la memoria DDR4 fino a 2933 MHz, 4 canali, con supporto(ECC) anche se il modello più economico accetta solo memorie 2666 MHz a doppio canale.L'altra caratteristica peculiare dei processori Xeon per il mondo business è che essi possono gestire fino a 1 TB di memoria contro i 256 GB dei Core X Cascade Lake. Permettono inoltre l'uso di 48 piste PCIe aggiuntive per lo storage, le schede grafiche e altri dispositivi. Richiedono inoltre il chipset C422 non essendo compatibili con le schede madri X299.

Per quanto riguarda il prezzo,. Ad esempio, lo Xeon W-2195 costa 2.553 dollari mentre lo Xeon W-2295, con lo stesso numero di core (18) e 700 MHz in più di frequenza base e 300 MHz in più in modalità turbo, costa 1.333 dollari. La flessione di prezzo è pari al 49%.