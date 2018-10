Internet delle Cose: robot aspirapolvere Xiaomi Mijia Roborock S50 in offerta speciale

Per poche ore il robot aspirapolvere Xiaomi Mijia Roborock S50 è in offerta speciale su Geekbuying.



Si tratta di un interessante esempio di dispositivo smart parte del mondo dell'Internet delle Cose (IoT): grazie al software completo e versatile sul quale si basa e alla disponibilità di app per Android e iOS, Roborock S50 può essere gestito anche in modalità remota e si possono ricevere ragguagli sulle attività di pulizia via a via svolte.



La principale novità del robot smart Xiaomi di seconda generazione è che non lavora soltanto come aspirapolvere ma integra un'eccellente funzionalità per il lavaggio dei pavimenti.





Xiaomi Mijia Roborock S50 vanta una dotazione hardware eccezionale, superiore ai prodotti più famosi con il logo delle marche più blasonate: i quattro sensori anticaduta di cui è dotato il prodotto fanno sì che il robot rilevi automaticamente la presenza delle scale evitando di "uccidersi".Ottima l'abilità nel riconoscimento e nel superamento degli ostacoli: durante l'utilizzo nei nostri ambienti, il robot Xiaomi non ha mai provocato alcun danno ed è in grado di approcciarsi con cautela agli elementi di dimensioni più piccole.

La torretta dotata di sensore laser effettua continuamente la scansione dell'ambiente circostante per generare una mappa dettagliata (che può essere visualizzata anche tramite l'app). Il robot aspirapolvere è inoltre liberamente programmabile e fornisce indicazioni sullo stato di usura dei suoi componenti.Il nuovo Roborock S50 di casa Xiaomi è in offerta speciale a soli 379 euro circa (si tratta di "un'offerta lampo"per la quale non è richiesto l'inserimento di alcun).Cosa ancor più importante, le spese di spedizione sono comprese nel prezzo e al momento della consegna non si incorrerà in alcun esborso aggiuntivo: Xiaomi Mijia Roborock S50 si trova già nei magazzini italiani di