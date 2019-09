Le storie in stile Instagram su Google Foto che presto integrerà un sistema di messaggistica

L'app Google Foto è una delle applicazioni sviluppate dalla società di Mountain View che hanno riscosso più successo in assoluto. Di recente Google ne ha festeggiato il miliardo di installazioni in tutto il mondo presentando anche "Go", una versione alleggerita della stessa app: Google Foto e la nuova Gallery Go con funzionalità offline.



Adesso Google prova a "rilanciare" e arricchisce l'app Foto di una funzionalità molto simile alle storie di Instagram. Battezzata Ricordi e inserita nella sezione Assistente dell'applicazione, la nuova funzionalità raccoglie e presenta in una nuova forma i suggerimenti precedentemente mostrati in "Riscopri questo giorno".





Con il nuovo Google Foto, attualmente in fase di distribuzione, i ricordi vengono suddivisi in più "storie" e visualizzati sotto forma di icone circolari l'una accanto all'altra.La selezione delle foto per ciascun "ricordo" verrà effettuata in automatico da Google FotoAll'utente viene data facoltà di escludere determinate persone dalla selezione automatica:

Dopo ildelle sue varie app di messaggistica istantanea (vedere Videoconferenza, come organizzarla con i servizi Google ), GoogleLa nuova funzionalitàdi Google Foto è in fase di lancio sia su Android che su iOS.Per sapere tutto su Google Foto, suggeriamo la lettura dell'articolo Google Foto, app per gestire i propri archivi e crearne il backup