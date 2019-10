Microsoft OAM e Dapr, due nuovi progetti opensource per facilitare lo sviluppo di app sul cloud

Microsoft conferma la sua devozione alla filosofia opensource presentando due nuovi progetti destinati a risolvere problemi concreti degli sviluppatori: Open Application Model (OAM) e Dapr.



OAM, sviluppato in collaborazione con Alibaba Cloud, è un nuovo approccio per semplificare la realizzazione di applicazioni cloud native su Kubernetes, apprezzato sistema di orchestrazione e gestione di container, inizialmente concepito dagli ingegneri di Google.

Si tratta di una specifica utilizzata per descrivere le applicazioni in modo che la descrizione dell'applicazione sia separata dai dettagli relativi alle modalità con cui la stessa applicazione viene distribuita e gestita dall'infrastruttura. A differenza dei modelli più tradizionali PaaS (platform-as-a-service), OAM è platform-agnostic.





Come spiegato sul sito ufficiale del progetto , OAM rivoluziona il punto di vista e il: le applicazioni possono essere gestite un po’ come un team fatto di persone. Senza pensare alle infrastrutture si possono definire ruoli e ambiti di applicazione grazie anche a un flusso di lavoro in grado di separare i compiti degli sviluppatori da quelli degli operatori.

, invece, è unaportabile che reagisce agli eventi esterni () e che è stata progettata perAnche Dapr ( questo il sito ufficiale ) funziona con qualunque linguaggio di programmazione e framework permettendo la creazione rapida di microservizie applicazioni. Inoltre è compatibile con qualunque piattaforma cloud e dispositivo edge: Dapr è infatti costituito da un insieme di blocchi accessibili mediante API standard HTTP o gRPC richiamabili da qualsiasi linguaggio di programmazione.