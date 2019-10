Microsoft modifica la lista dei processori supportati da Windows 10

Microsoft ci ha abituati a periodiche revisioni dei requisiti minimi per l'installazione di Windows, soprattutto per ciò che riguarda i processori supportati. L'azienda di Redmond sta in queste ore aggiornando le pagine di supporto che riportano i processori indicati come adatti per l'installazione di Windows 10 Aggiornamento di maggio 2019 (versione 1903) e l'imminente Windows 10 Aggiornamento di novembre 2019 (versione 1909).

Va detto che l'utilizzo di processori di vecchia fattura implica l'impossibilità di aggiornare a Windows 10, di usare Windows Update e di installare gli aggiornamenti.





Sul versante Intel, si registra l'aggiunta di modelli di decima generazione come lo Xeon E-22xx. È previsto anche il supporto per le CPU Atom J4xxx/J5xxx, N4xxx/N5xxx, Celeron e Pentium sebbene alcuni modelli di questi ultimi non siano presenti in elenco. Curioso evidenziare che gli Intel di decima generazione sono indicati come "" sebbena, per il momento, non sia stato ancora lanciata alcuna CPU Core i9.Lato AMD, viene ancora garantito pieno supporto per i processori di settima generazione tra i quali i modelli di serie A, E, FX-9000 oltre ad Athlon 2xx, Opteron ed EPYC 7xxx.La novità è rappresentata dall'introduzione ufficiale del supporto per le CPU AMD Ryzen 3xxx CPUs.

Per ciò che riguarda il mondo ARM, Microsoft conferma il supporto per i SoC Qualcomm Snapdragon 8cx, con riferimento anche al nuovo processore della casa di Redmond: SQ-1 (usato per il momento solo nel nuovo Surface Pro X).