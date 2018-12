Open Fiber, raggiunti i 400 Gbps sulla dorsale ZION: primo collegamento del genere in Italia

A settembre scorso avevamo presentato la rete di trasporto ottica di tipologia EON (Elastic Optical Network) realizzata da Open Fiber e battezzata ZION: Open Fiber presenta la sua dorsale Internet ZION: 200 Gbps per canale e oltre.

I clienti in fibra FTTH che attiveranno, nelle aree in cui Open Fiber fa investimenti in proprio così come nelle aree bianche (cluster C e D), un abbonamento a banda ultralarga rivolgendosi a uno dei partner dell'azienda compartecipata da Enel e Cassa Depositi e Prestiti, faranno viaggiare i loro dati proprio su questa dorsale.



Gli ingegneri di Open Fiber avevano già accennato alla possibilità di trasferire 400 Gbps per singolo canale ottico con un enorme balzo in avanti rispetto agli "standard" precedenti per il nostro Paese (non si superavano i 40-100 Gbps per canale).





, usando una singola portante ottica su infrastruttura attiva.Open Fiber si prepara all'approdo sul mercato di servizi broadband a velocità sempre più elevata e minore latenza trasmissiva e a gestire la forte crescita del consumo di traffico dati puntando proprio sulle soluzioni tecnologiche più avanzate per la propria infrastruttura in fibra ottica.

Stefano Paggi, CTO Network & Operations C&D Open Fiber ha commentato: "".I responsabili di Open Fiber usano sempre l'espressione "" per descrivere la rete che l'azienda ha creato sul territorio nazionale. Una rete insomma che ha grandi margini di sviluppo e miglioramento nonchéDal punto di vista dell'utente finale, se oggi è possibile fornire fino a 1 Gbps simmetrico (quindi anche in upstream) su rete Open Fiber, in futuro si potrà arrivare a 2,5 Gbps e oltre aggiornando semplicemente la componentistica di rete lasciando inalterato l'accesso fisico.Già oggi Open Fiber fa esplicito riferimento alle seguenti evoluzioni ( Rete in fibra ottica Open Fiber sempre più estesa grazie all'accordo con Retelit. Novità anche per gli utenti - XG-PON (10 Gbps in downstream/2,5 Gbps in upstream)- XGS-PON (10 Gbps in downstream/10 Gbps in upstream)- NG-PON2 (minimo 4x10 Gbps in downstream/2,5 Gbps in upstream)I tradizionali cavi in rame sono soggetti a interferenze elettromagnetiche, cattivo isolamento e manifestano performance altalenanti nel corso del tempo. La fibra è un dielettrico perfetto che non è soggetto a tali problematiche e le prestazioni non sono influenzate dalla distanza del modem router del cliente, per esempio, dalla centrale o dall'armadio stradale.: l'elenco aggiornato è disponibile nell'articolo La fibra Open Fiber 1 Gbps arriva in altre città d'Italia: l'elenco completo Tra di esse manca all'appello Roma perché la situazione della Capitale è molto più complessa da gestire: i lavori comunque sono finalmente iniziati anche nella "città eterna".La programmazione prevede chePer giungere all'ambizioso traguardo, Open Fiber sta passando i cavi in fibra ottica cercando, ove possibile, di riutilizzare le infrastrutture già esistenti: cavi elettrici, illuminazione pubblica e acquedotti: un approccio, questo, che permette di minimizzare gli scavi (e quindi i disagi per i cittadini) e, allo stesso tempo, ridurre anche i costi.