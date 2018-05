Processori Intel: 50 anni di storia

Come avevamo anticipato nei mesi scorsi, quest'anno ricorrono 50 anni dalla fondazione di Intel.

La data ufficiale del "compleanno" della società di Santa Clara è il 18 luglio: correva il 1968 quando Robert Noyce e Gordon Moore fondarono Intel e sempre quest'anno l'azienda celebra un altro anniversario ovvero i 40 anni dalla nascita dell'architettura x86: Intel celebrerà i 40 anni della sua architettura x86 con un nuovo moderno processore 8086 con una CPU "celebrativa" Core i7-8086K, in ricordo di quello storico 8086 - che dovrebbe essere presentata il prossimo 8 giugno nel corso del Computex 2018.



Per festeggiare il cinquantennio, Intel ha cominciato a raccogliere una serie di materiali e documenti che fotografano l'attività dell'azienda nel corso di tutti questi anni.





Questa infografica riassume le principali tappe raggiunte da Intel:Certo, Intel non è più la società di qualche anno fa. Già sotto il timone di Paul Otellini, spentosi a ottobre 2017 all'età di 66 anni,

Quando Otellini lasciò Intel, nel 2012, si capì come l'azienda non fosse stata in grado di tenere botta presentando i suoi microprocessori per il settore mobile.Intel ha infatti mandato in fumo miliardi di dollari per provare a competere con Qualcomm, non riuscendo nell'intento e mancando completamente il treno per tentare una sua affermazione sugli smartphone.Basti pensare come nell'ormai lontano 2005 Intel abbia perso una colossale occasione rigettando la richiesta di Steve Jobs di realizzare le CPU dei suoi iPhone. I vertici di Intel erano convinti che la visione di Jobs fosse troppo ambiziosa e che l'interesse rivolto nei confronti dei device mobili fosse una "moda passeggera". Lo scetticismo di allora è stato poi smentito alla prova dei fatti con Apple che ad oggi è riuscita a vendere 2 miliardi di dispositivi iOS in tutto il mondo, acquistando un successo senza confini., anche per le ragioni che abbiamo illustrato nell'articolo Differenza tra processori ARM e x86 (minori consumi energetici in primis).E se per quanto riguarda i SoC ARM già è cominciata la produzione a 7 nm ( TSMC parla delle future evoluzioni dei suoi processi litografici: chip di dimensioni più piccole e meno consumi ), Intel ha da poco cominciato a lavorare sui processori realizzati ricorrendo a un processo costruttivo a 10 nm (saranno "lo standard" su PC nel 2019; Processori Intel Cannon Lake nel 2019: una CPU a 10 nm avvistata in 3D Mark ).Recentemente - ipotesi poi tramontata anche in seguito ai veti del governo statunitense - si era palesata all'orizzonte l'eventualità di un'acquisizione di Qualcomm da parte di Broadcom.La fusione sarebbe stata considerata dai vertici di Intel come una "minaccia esistenziale" tanto cheLa mossa, considerata "suicida" da diversi analisti, non si è fortunatamente concretizzata in quanto la fusione tra Qualcomm e Broadcom è sfumata., Intel ha lavorato su molteplici innovazioni tecnologiche.Con Brian Krzanich alla guida di Intel, l'azienda di Santa Clara haLe memorie e lo storage stanno diventando sempre più dei "colli di bottiglia": per questo l'attuale architettura di Von Neumann comincia a rivelarsi inadeguata.I computer quantistici offrono il potenziale per compiere il salto di qualità: essi memorizzano e gestiscono le informazioni in termini di qubits: al posto dei convenzionali bits (cifre 0 e 1), vengono utilizzati - opportunamente codificati - gli stati fisici di una particella o di un atomo.Dal momento che particelle atomiche e subatomiche possono esistere anche in una sovrapposizione di stati quantistici, i computer quantistici possono usare un gran numero di possibili configurazioni per rendere i qubits.Se un bit può immagazzinare solo 0 e 1, nel caso di 2 qubit si possono conservare quattro stati; con 4 qubit 16 stati; con 16 qubit 256 stati e così via aprendo le porte alla realizzazione di macchine capaci di eseguire una quantità di calcoli in parallelo mai vista prima.Per il più breve termine,Tra le ultime innovazioni, sempre sul versante storage, la presentazione del primo SSD dotati di chip 3D NAND QLC (). In questa pagina , sul sito ufficiale di Intel, si possono trovare molte foto d'epoca e immagini di dispositivi che hanno segnato la storia dell'azienda e dell'informatica in generale.